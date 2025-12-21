AQI check: दिल्ली में हवा इतनी खराब! Google Maps से मिनटों में जानें आपका इलाका कितना सेफ

How to Check Real Time AQI on Google Maps: उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की हालत अक्सर खराब रहती है. बढ़ते प्रदूषण का असर सीधे लोगों की सेहत पर पड़ता है. ऐसे में बाहर जाने से पहले ये जानना जरूरी हो गया है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है. Google Maps की मदद से आप अपने इलाके का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आसानी से देख सकते हैं.

बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता दिन में कई बार बदल सकती है. कभी सुबह ज्यादा धुंध होती है तो कभी शाम को प्रदूषण बढ़ जाता है. अगर पहले से AQI की जानकारी हो, तो आप तय कर सकते हैं कि बाहर जाना सही है या नहीं. बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों के लिए ये जानकारी और भी ज्यादा काम की है.

Google Maps ऐप से AQI देखने का तरीका

सबसे पहले अपने मोबाइल में Google Maps ऐप खोलें. स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रोफाइल फोटो या Layers का ऑप्शन दिखाई देता है. उस पर टैप करने के बाद “Air Quality” का ऑप्शन चुनें. इसके बाद मैप पर आपके इलाके की हवा की स्थिति दिखाई देने लगेगी. ये सुविधा Android और iPhone दोनों में उपलब्ध है.

Weather सेक्शन से हवा की स्थिति कैसे देखें

Google Maps के होम पेज पर Explore या खोज वाले हिस्से में मौसम से जुड़ी जानकारी भी मिलती है. यहां तापमान के साथ-साथ एयर क्वालिटी का ऑप्शन दिखता है. इस पर टैप करते ही आपके आसपास के इलाके का AQI स्क्रीन पर आ जाता है. ये तरीका भी काफी आसान है और ज्यादा समय नहीं लगता.

मैप पर दिखने वाले रंगों का मतलब

Google Maps में AQI को अलग-अलग रंगों से दिखाया जाता है. हरा रंग बताता है कि हवा ठीक है और सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. पीला और नारंगी रंग मध्यम स्तर के प्रदूषण को दिखाते हैं. लाल रंग का मतलब है कि हवा बहुत खराब है और बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ये जानकारी समय-समय पर अपडेट होती रहती है, जिससे आपको ताजा स्थिति पता चलती रहे.