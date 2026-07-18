Pre Activated Device: फोन का बॉक्स देखकर खुश न हों! मिनटों में ऐसे लगाएं पता आपका स्मार्टफोन पहले से तो नहीं था एक्टिवेट

Pre Activated Device: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल पहचान भी बन चुका है. बैंकिंग से लेकर UPI पेमेंट, ऑफिस का काम या फिर सोशलस मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग ही क्यों न करनी हो. हर चीज के लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति नया स्मार्टफोन खरीदता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि उसे पूरी तरह नया और अनयूज्ड डिवाइस मिले. कई बार कुछ ग्राहक ऐसे मामलों की शिकायत करते हैं, जहां उन्हें नया बताकर पहले से एक्टिवेट किया हुआ फोन मिल जाता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर ऐसा मामला धोखाधड़ी ही हो, लेकिन कई बार डिवाइस पहले किसी वजह से एक्टिवेट हो चुका होता है. चलिए जानते हैं इसका पका कैसे लगाया जाए.

1. IMEI नंबर चेक करें

अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको IMEI नंबर को सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए. हर मोबाइल का एक यूनिक IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर होता है, जिसके जरिए फोन एक्टीवेट है या फिर नहीं इस बात का पता लगाया जा सकता है. इसे पता करने के लिए आप आपको *#06# डायल करना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला IMEI नंबर नोट करें. इस नंबर का मिलान फोन के बॉक्स और खरीदारी के बिल से करें. इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका फोन नया है या पुराना है.

2. बिल को हमेशा रखें अपने पास

अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको खरीदारी का बिल हमेशा अपने पास रखना चाहिए. इससे अगर आगे चलकर आपको पता लगता है कि आपका फोन पुराना है तो आप बिल के जरिए इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं. बिल में आपको क्लेम से लेकर रिप्लेसमेंट और रिफंड आदि तक मिलने जैसी सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

3. सरकारी पोर्टल से लगाएं पता

अगर आप कोई स्मार्टफोन लेकर आए हैं तो ऐसे में नए और पुराने का पता लगाने के लिए आप सरकारी टेलीकॉम पोर्टल का भी पता लगा सकते हैं. इसके लिए आप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दिए गए संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप CEIR Device Verification पेज पर जा सकते हैं.