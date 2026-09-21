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iPhone की वारंटी कितने दिन बाकी है? सिर्फ बिल देखकर न करें भरोसा, ऐप्पल की कवरेज ऐसे करें ऑनलाइन चेक

आपको फोन की वारंटी के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए. कई बार खरीदने की तारीख, डिवाइस की कवरेज और AppleCare जैसी अतिरिक्त सर्विस से जुड़ी जानकारी अलग-अलग हो सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 3:43:21 PM IST

iPhone की वारंटी कितने दिन बाकी है? सिर्फ बिल देखकर न करें भरोसा, ऐप्पल की कवरेज ऐसे करें ऑनलाइन चेक


iphone warranty: iPhone 18pro max के लॉन्च होने के बाद से ही लोगों में इसे लेने की होड़ लग गई है. यूजर्स यह फोन लेने के लिए काफी परेशान हो रहे हैं. हालांकि, 18 सितंबर 2026 से ही इसकी सेल शुरु कर दी गई iphone है. बहुत से लोग iphone ले तो लेते हैं, लेकिन बाद उसके पीछे की जरूरी चीजें कई बार नजरअंदाज कर देते हैं. उसकी वारंटी और सर्विस चार्ज को लेकर अक्सर लापरवाही कर देते हैं. खासकर जब कोई व्यक्ति पुराना iPhone खरीदता है तब सिर्फ खरीद का बिल देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि डिवाइस पर कितनी वारंटी बची हुई है.
आपको फोन की वारंटी के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए. कई बार खरीदने की तारीख, डिवाइस की कवरेज और AppleCare जैसी अतिरिक्त सर्विस से जुड़ी जानकारी अलग-अलग हो सकती है. 

iPhone का सीरियल नंबर दर्ज करें

अगर आप अपने आईफोन की वारंटी चेक करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ऐप्पल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Check Coverage पेज पर जाने के बाद अपने iPhone का सीरियल नंबर डालना होगा. यह नंबर सही-सही भरना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर Apple आपके डिवाइस से संबंधित कवरेज जानकारी दिखाता है. सीरियल नंबर टाइप करते समय किसी भी अक्षर या नंबर की गलती करने से बचना चाहिए. अगर जानकारी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो अपने iPhone के About सेक्शन में जाकर दोबारा सीरियल नंबर चेक करें. 

ऐप्पल सपोर्ट से देखें कवरेज 

अगर आप अपने आईफोन की वारंटी और कवरेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए mysupport.apple.com पर Apple Account से Sign In कर लें. अब अपना Device Select करने के बाद उपलब्ध Support, Hardware Repair और Technical Support से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. इसके जरिए आप आसानी से अपनी कवरेज डिटेल निकाल सकते हैं.

Tags: iphone warranty
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