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कहीं आपने भी नकली iPhone तो नहीं खरीद लिया? सिर्फ 2 मिनट में करें असली-नकली की पहचान, सेटिंग में छिपी हैं ये जरूरी डिटेल्स

अच्छी बात यह है कि iPhone की कुछ जरूरी जानकारियां फोन की सेटिंग्स में ही देखी जा सकती हैं. अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि फोन की डिटेल निकाल लें. चलिए जानते हैं इसका पता कैसे लगा सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 23, 2026 3:18:56 PM IST

कहीं आपने भी नकली iPhone तो नहीं खरीद लिया? सिर्फ 2 मिनट में करें असली-नकली की पहचान, सेटिंग में छिपी हैं ये जरूरी डिटेल्स


iPhone Check: आज के समय में आईफोन को लेकर लोगों में इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि इसे लेने के लिए यूजर्स में होड़ मची हुई है. अगर महंगी कीमत चुकाने के बाद हाथ में नकली, क्लोन या गलत जानकारी वाला फोन आ जाए तो ऐसे में यूजर की परेशानी बढ़ सकती है. कई बार अंजाने में लोग पुराना या फिर नकली आईफोन भी ले बैठते हैं, जिसका पता उन्हें बाद में चलता है. कई बार बाहर से देखने पर फोन बिल्कुल असली आईपोन जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, मॉडल डिटेल या डिवाइस की जानकारी अलग हो सकती है.
अच्छी बात यह है कि iPhone की कुछ जरूरी जानकारियां फोन की सेटिंग्स में ही देखी जा सकती हैं. अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि फोन की डिटेल निकाल लें. चलिए जानते हैं इसका पता कैसे लगा सकते हैं. 

कैसे करें असली और नकली के बीच की पहचान? 

अगर आप असली और नकली आईफोन के बीच की पहचान करना चाहते हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप फोन की सेटिंग्स में जाएं. इसके बाद आपको जनरल और अबाउट के ऑप्शन पर टैब करना होगा. अब यहां आपको मॉडल का नाम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, IMEI, iOS वर्जन और स्टोरेज जैसी सभी जरूरी जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी. अब आपको यह देखना है कि अगर फोन में iPhone के नाम पर कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या अजीब-सा इंटरफेस दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप जिस फोन को ले रहे हैं वह नकली भी हो सकता है. 

जरूर देखें फोन में iOS है या नहीं 

आईफोन की सबसे बड़ी पहचान है कि iPhone Apple के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. अगर फोन में यह सिस्टम मौजूद है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन असली है. इसके लिए आपको फोन में Settings, App Store, Safari, FaceTime और दूसरे Apple ऐप्स खोलकर देखना है कि यह सभी चीजें ठीक तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं.
नया iPhone खरीदते समय उसके बॉक्स की प्रिंटिंग, Apple की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की क्वालिटी पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए. अगर उसका प्रिंट धुंधला है तो ऐसे में सतर्क रहें हो सकता है यह नकली फोन भी हो. 

Tags: home-hero-pos-6iPhone Check
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