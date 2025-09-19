कौन इस्तेमाल कर रहा है आपका Aadhaar Number? ऐसे चुटकियों में करें पता, नहीं तो लगेगी तगड़ी चपत

Aadhaar misuse check: आधार कार्ड आज हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. चाहे स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या सरकारी सेवाओं का फायदा उठाना हो – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे फ्रॉड करने वालों की नजर भी इस पर बढ़ गई है. आधार डिटेल्स के गलत इस्तेमाल से वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय-समय पर चेक करें कि आपका आधार कहीं गलत तरीके से तो इस्तेमाल नहीं हो रहा.

आधार का इस्तेमाल कैसे चेक करें?

UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने आधार होल्डर्स के लिए Authentication History नाम की एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपके आधार से कौन-कौन सी एक्टिविटी हुई है.

– सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाएं.

– अपना 12-अंकों का आधार नंबर और कैप्चा डालकर “Login with OTP” पर क्लिक करें.

– आपके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.

– अब “Authentication History” पर क्लिक करके डेट चुनें और उस समय का आधार इस्तेमाल देखें.

– यहां अगर कोई अनजान या शक वाली एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें.

आधार के गलत इस्तेमाल पर क्या करें?

– UIDAI की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें.

– या फिर help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजें.

आधार बायोमेट्रिक को लॉक करें

आप अपने आधार को और सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं. इससे कोई भी आपकी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा.

– UIDAI वेबसाइट पर “Lock/Unlock Biometrics” सेक्शन में जाएं.

– अपना वर्चुअल आईडी (VID), नाम और कैप्चा डालें.

– OTP से वेरिफाई करें.

– अब आसानी से अपने आधार बायोमेट्रिक को लॉक कर दें.

क्यों जरूरी है आधार अपडेट करना?

UIDAI सलाह देता है कि हर आधार होल्डर को समय-समय पर अपनी डिटेल्स अपडेट करनी चाहिए – जैसे मोबाइल नंबर, पता और बायोमेट्रिक. खासकर अगर पिछले 10 साल से आपने अपडेट नहीं किया है, या फिर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) किसी कारण बदल गए हैं.