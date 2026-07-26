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Old Car Buying Tips: खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड कार? कहीं इंजन खुल तो नहीं चुका है कैसे लगाएं पता, इन आसान स्टेप्स में तुरंत करें चेक

कार का सबसे जरूरी हिस्सा उसका इंजन होता है और अगर इंजन में पहले कभी बड़ी खराबी आई हो या उसे खोलकर रिपेयर किया गया हो, तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ा खर्च भी बन सकता है. कई बार पुरानी कार इतनी अच्छी तरह तैयार कर दी जाती है कि पहली नजर में उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती. इसलिए आपको कार लेने से पहले इंजन को जरूर चेक करना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 26, 2026 5:51:37 PM IST

Old Car Buying Tips: खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड कार? कहीं इंजन खुल तो नहीं चुका है कैसे लगाएं पता, इन आसान स्टेप्स में तुरंत करें चेक


Old Car Buying Tips: बहुत से लोग सेकेंड हैंड कार खरीदने को एक समझदारी भरा फैसला मानते हैं. अगर पुरानी कार आपको बेहतर कंडीशन में मिले तो इसे लेना एक किफायती डील साबित हो सकती है. नई कार की तुलना में कम कीमत में बेहतर मॉडल और ज्यादा फीचर्स मिलने के चलते कई लोग पुरानी कार खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, पुरानी कार खरीदते समय केवल उसका लुक, पेंट या कम कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं चाहिए.

कार का सबसे जरूरी हिस्सा उसका इंजन होता है और अगर इंजन में पहले कभी बड़ी खराबी आई हो या उसे खोलकर रिपेयर किया गया हो, तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ा खर्च भी बन सकता है. कई बार पुरानी कार इतनी अच्छी तरह तैयार कर दी जाती है कि पहली नजर में उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती. इसलिए आपको कार लेने से पहले इंजन को जरूर चेक करना चाहिए. 

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1. इंजन स्टार्ट करके आवाज सुनें

पुरानी कार लेने से पहले उसके इंजन की जांच करने के लिए आपको इंजन स्टार्ट करके उसकी आवाज सुननी चाहिए. काफी हद तक आप इंजन की आवाज को सुनकर भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजन का स्वास्थ्य कैसा है. इसके लिए आप ठंडे इंजन पर कार को स्टार्ट कराकर देखें साथ ही साथ तेज टिक-टिक या फिर नॉकिंग की आवाज आने के साथ आपको यह भी देखना है कि एक्सेलरेटर देने पर इंजन स्मूद तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. 

2. सर्विस रिकॉर्ड जरूर मांगें

अगर आप कार लेने से पहले इंजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कार बेचने वाले से कार का सर्विस रिकॉर्ड मांगना चाहिए. अगर इंजन ओवरहाल या बड़ी रिपेयर हुई है तो उसका बिल या रिकॉर्ड मांगें साथ ही साथ सर्विस सेंटर का रिकॉर्ड हो तो उसे भी चेक कर सकते हैं. काफी हद तक आपको सर्विस रिकॉर्ड से इंजन के बारे में पता लग जाएगा. 

3. इंजन ऑयल और कूलेंट की जांच करें

अगर आप कार के इंजन के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो ऐसे में इंजन ऑयल और कूलेंट की जांच करना फायदेमंद रहेगा. आपको यह देखना है कि ऑयल बहुत ज्यादा गंदा है या फिर ऑयल फिलर कैप के नीचे सफेद झाग जैसी परत दिखाई दे तो जांच कराएं. हो सकता है कि पहले आपकी कार का इंजन खुल चुका हो. 

Tags: Old Car Buying Tips
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