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Luggage Carrier Process: कार में लगवाना चाहते हैं लगेज कैरियर? क्या होंगे नियम और प्रक्रिया, RTO से कैसे मिलेगा अप्रूवल

बहुत से लोग अपनी कार की छत पर लगेज कैरियर (Roof Luggage Carrier) लगवाने का फैसला करते हैं. इसे लगवाने से आप अपना एक्सट्रा या बचे हुए सामान को लगेज कैरियर में रख सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 20, 2026 12:42:35 PM IST

Luggage Carrier Process: कार में लगवाना चाहते हैं लगेज कैरियर? क्या होंगे नियम और प्रक्रिया, RTO से कैसे मिलेगा अप्रूवल


Luggage Carrier Process: अक्सर लंबी दूरी तय करने के दौरान लोग कार में सामान भरके ले जाते हैं. कई बार तो सामान इतना ज्यादा होता है कि कार की बॉडी से बाहर आने लगता है. इस तरह की यात्रा करना न केवल आपको एक्सीडेंट के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है बल्कि, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करता है. खासकर व्यक्ति अगर परिवार के साथ रोड ट्रिप कर रहा हो और उसकी कार अगर छोटी हो तो इस स्थिति में समस्या ज्यादा आती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप अपनी कार में लगेज कैरियर लगवा सकते हैं.

बहुत से लोग अपनी कार की छत पर लगेज कैरियर (Roof Luggage Carrier) लगवाने का फैसला करते हैं. इसे लगवाने से आप अपना एक्सट्रा या बचे हुए सामान को लगेज कैरियर में रख सकते हैं. 

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क्या हैं कार में कैरियर लगेज लगवाने के नियम? 

कार में कैरियर लगेज लगवाने के भी कुछ नियम और कानून होते हैं. एक प्रावधान के तहत आप अपनी कार में लगेज कैरियर लगवा सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पर्सनल कार की छत पर लगेज कैरियर लगाना गलत या फिर गैर कानूनी नहीं होता है. हालांकि, कुछ मामलों में गाड़ी की ओरिजनल फॉर्म बदल जाती है तो ऐसे में कई बार ट्रैफिक पुलिस आपको रुकवाकर चालान की कार्रवाई कर सकती है. हालांकि, अगर आपके पास इसके सभी दस्तावेज हैं तो आप आराम से कार में लगेज लगवाकर चल सकते हैं. 

RTO से कैसे लें अप्रूवल? 

अगर आप कार में लगेज कैरियर लगवाना चाहते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि RTO से परमिशन या अप्रूवल लें. अगर आप इसका परमिट नहीं लेते हैं तो ऐसे में लगेज लगवाने से कार कानूनी तौर पर अप्रूव मानी जाएगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमिट लेने के बाद कोई भी सामान इसपर लाद लें. अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपका चालान काटा जा सकता है. हालांकि, कुछ राज्यों में प्राइवेट कारों पर लगेज कैरियर लगवाने के अलग-अलग नियम हो सकते हैं. अक्सर पहाड़ी रास्तों पर इसे लगवाना बैन रहता है.  

क्या होगी कंडीशन?

अगर आप कार में लगेज कैरियर को लगवाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ शर्तों के साथ ही नियम का पालन करना जरूरी होता है. इसके लिए आपके कैरियर की ऊंचाई 3-4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो हो सकता है RTO की ओर से आपको लगेज रैक लगवाने की इजाजत ना दी जाए.

Tags: Auto Tips
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