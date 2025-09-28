ऑनलाइन पूरी ट्रेन या कोच कैसे बुक करें? जानिए FTR वेबसाइट के चार्ज और रूल्स

शादी का सीजन हो या त्योहार का, अक्सर बड़े परिवार या बारातियों के लिए एक साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है. बस और रोड ट्रेवल में इतनी सुविधा और सेफ्टी नहीं होती जितनी ट्रेन में होती है. ऐसे में कई लोग पूरी ट्रेन या एक पूरा कोच बुक करना चाहते हैं. लेकिन ध्यान रहे – यह सुविधा IRCTC ऐप या वेबसाइट से नहीं मिलती.

कहां करें बुकिंग?

पूरी ट्रेन या कोच बुक करने के लिए इंडियन रेलवे ने अलग प्लेटफॉर्म बनाया है – IRCTC Full Tariff Rate (FTR) https://www.ftr.irctc.co.in/ftr/

यहां सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा. उसके बाद लॉगिन करके अपनी ट्रेवल डिटेल्स डालें, ट्रेन/कोच सेलेक्ट करें और पेमेंट कर दें. इसके अलावा, नज़दीकी रेलवे स्टेशन से भी चार्टर ट्रेन बुकिंग की जानकारी ली जा सकती है.

क्या-क्या बुक कर सकते हैं?

FTR वेबसाइट पर तीन तरह की बुकिंग होती है:

1. Train Charters – पूरी ट्रेन बुक करना

2. Coach Charters – सिर्फ एक या अधिक कोच बुक करना

3. Saloon Charters – स्पेशल सैलून कोच बुक करना

हर कोच के लिए ₹50,000 रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है. बाकी चार्ज डिस्टेंस, हॉल्ट और सर्विस पर निर्भर करते हैं.

किन ट्रेनों पर लागू नहीं होता?

प्राइवेट चार्टरिंग के लिए सिर्फ मेल/एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें उपलब्ध हैं. राजधानी, शताब्दी, दूरंतो और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की बुकिंग नहीं हो सकती.

त्योहारों पर बुकिंग क्यों नहीं होती?

त्योहारों और पीक सीजन में आम यात्रियों की सुविधा के लिए बुकिंग बंद रहती है.

* 13 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 (दीवाली)

* 25 फरवरी 2026 से 11 मार्च 2026 (होली)

इससे यह सुनिश्चित होता है कि त्योहारों पर आम लोगों को सीट्स मिलें.