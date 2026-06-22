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फोन या SIM खो गया? घबराएं नहीं, इस सरकारी पोर्टल से तुरंत करें ब्लॉक, सुरक्षित रहेगा आपका डेटा

ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही साइबर फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी के साथ ही डेटा चोरी होने का भी कारण बन जाता है. इसलिए स्मार्टफोन चोरी होने के बाद सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पर शिकात कराकर फोन या सिम को ब्लॉक कराना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: June 22, 2026 3:47:50 PM IST

फोन या SIM खो गया? घबराएं नहीं, इस सरकारी पोर्टल से तुरंत करें ब्लॉक, सुरक्षित रहेगा आपका डेटा


how to block sim or phone: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी डिजिटल को आसान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका भी बन गया है. स्मार्टफोन में बैंकिंग ऐप्स, यूपीआई, सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर लोग तमाम जरूरी दस्तावेज भी रखते हैं. लेकिन, कई बार स्मार्टफोन चोरी हो जाता है, जो जिससे यूजर का केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता है बल्कि, कई बार डेटा चोरी और प्राइवेसी भी लीक हो जाती है. कई बार लोग फोन खोने के बाद घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सबसे पहले क्या करना चाहिए.

ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही साइबर फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी के साथ ही डेटा चोरी होने का भी कारण बन जाता है. इसलिए स्मार्टफोन चोरी होने के बाद सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पर शिकात कराकर फोन या सिम को ब्लॉक कराना चाहिए. 

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सिम चोरी होने पर क्या करें?

अगर आपकी सिम चोरी हो गई है तो ऐसे में सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन FIR दर्ज कराकर उसकी डिजिटल कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. इसके बाद आपको टेलिकॉम सेंटर या स्टोर में जाकर एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेना चाहिए. साथ ही टेलिकॉम नेटवर्क या स्टोर को अपने सिम चोरी होने की जानकारी दें. इसके बाद आपको आगे की कार्रवाई करनी होगी, जिसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड आदि साथ में रखें. 

मोबाइल चोरी होने पर कैसे करें ब्लॉक?

अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो ऐसे में आपको भारत सरकार का संचार साथी पोर्टल पर जाकर मोबाइल और सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने की परमिशन देनी है. आप अपने मोबाइल और सिम को घर बैठे ऑनलाइन बंद कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल sancharsaathi.gov.in पर जाएं. अब होमपेज पर Citizen Centric Services सेक्शन में जाकर Block Your Lost/Stolen Mobile के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद डिवाइस खोने की लोकेशन और मालिक का नाम और जहां पर आपका फोन खोया है वहां के पुलिस स्टेशन का नाम देना होगा. अब अपने नए एक्टिवेट किए गए नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के साथ ही Submit पर क्लिक कर दें.

Tags: sim block
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