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Car Smoking Rules: कार में स्मोकिंग की आदत पड़ सकती है भारी, सेहत के साथ जेब पर भी पड़ेगा असर, भरना होगा चालान

कार में स्मोकिंग करने से कई बार आपका चालान कट सकता है और पुलिस द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है. चलिए जानते हैं ऐसा करना ट्रैफिक नियमों को कैसे तोड़ता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 2:17:16 PM IST

Car Smoking Rules: कार में स्मोकिंग की आदत पड़ सकती है भारी, सेहत के साथ जेब पर भी पड़ेगा असर, भरना होगा चालान


Smoking in Car: आपने अक्सर कुछ लोगों को कार में स्मोकिंग करते हुए देखा होगा. अक्सर लोग शौक और टशन में कार में सिगरेट पीते हैं. हालांकि, कुछ लोग यह समझकर स्मोकिंग करते हैं कि इससे ड्राइविंग करते समय नींद नहीं आती है. लेकिन, क्या आप ऐसा करने का नुकसान जानते हैं. हालांकि, कुछ लोग ड्राइविंग के दौरान या कार में बैठे-बैठे स्मोकिंग करने को एक सामान्य बात मानते हैं. लेकिन, यह आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि कई परिस्थितियों में आपकी सुरक्षा के साथ-साथ जेब पर भी भारी पड़ सकती है. कार में स्मोकिंग करना आपको चालान के घेरे में ले जाकर भी खड़ा कर सकता है.

कार में स्मोकिंग करने से कई बार आपका चालान कट सकता है और पुलिस द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है. चलिए जानते हैं ऐसा करना ट्रैफिक नियमों को कैसे तोड़ता है. 

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कार में स्मोकिंग करने पर कितना लगेगा जुर्माना? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप कार में बैठकर या फिर ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे में पुलिस द्वारा आपका चालान काटा जा सकता है. ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर आपके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट (DMVR 86.1(5)/177) के तहत कार्रवाई की जाती है. इसके आधार पर आपका चालान काटा जा सकता है. अगर कोई पहली बार कार में स्मोकिंग करता मिलता है तो उस पर लगभग 500 रुपये का चालान काटा जाता है. वहीं, अगर आप दोबारा यानि दूसरी बार कार में स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने के चलते आपके ऊपर 1500 रुपये का जुर्माना चालान के रूप में लगाया जा सकता है. 

कार में स्मोकिंग करना क्यों गलत है?

आमतौर पर प्राइवेट जगहों पर स्मोकिंग करना आपकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन कार में स्मोकिंग करने को आमतौर पर गलत माना जाता है. दरअसल, माना जाता है कि अगर आप कार में ड्राइविंग कर रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ऐसे में आपका ध्यान भटक सकता है. इसके चलते सड़क हादसा हो सकता है. इस हादसे में ड्राइवर-पैसेंजर के साथ ही साथ सड़क पर चल रहे राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है. इससे कई बार कार के इंटीरियर को नुकसान पहुंचने के साथ ही साथ गाड़ी में आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है

Tags: Smoking in Car
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