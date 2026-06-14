क्या मोबाइल ऐप्स कर रहे हैं आपकी जासूसी? लोकेशन ऑन रखने से पहले जान लें ये बातें, कब दें और कब रोकें परमिशन

Smartphones Safety Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई तरह के मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी जैसी कई ऐप्स हैं, जिनका रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. इन सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. लेकिन, इन सुविधाओं के साथ कहीं न कहीं आपकी प्राइवेसी के साथ भी समझैता किया जा रहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मोबाइल ऐप्स हमारी जरूरत से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं?

कई बार कोई नया ऐप इंस्टॉल करते ही वह कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल्स और लोकेशन जैसी कई परमिशन मांगने लगता है. ज्यादातर लोग बिना पढ़े Allow बटन दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐप का इस्तेमाल जल्दी शुरू करना होता है. लेकिन, क्या ऐसा करना सही है चलिए जानते हैं इसके बारे में.

कौन सी ऐप्स ट्रैक करते हैं लोकेशन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐप्स को काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है. आप द्वारा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाने वाली ऐसी कई ऐप्स हैं, जो परमिशन के साथ-साथ लोकेशन मांगती हैं. देखा जाए तो फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे स्विगी, जोमैटो और जेप्टो आदि जैसी ऐप्स लोकेशन की परमिशन मांगती हैं. इसके अलावा मैप्सके साथ-साथ कैब बुकिंग ऐप्स जैसे ओला और उबर आदि भी लोकेशन की परमिशन मांगती हैं. यह ऐप्स कई बार आपके ऐप को इस्तेमाल नहीं किए जाने के दौरान भी लोकेशन की जानकारी इकठ्ठा करती हैं. यह ऐप्स आपकी लोकेशन मांगती जरूर हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे परमिशन दे रहे हैं या फिर नहीं.

कैसे करें स्मार्टफोन की सेटिंग?

अगर आपकी ऐप्स आपके फोन में लोकेशन की परमिशन मांग रहे हैं तो ऐसे में उसपर ध्यान देना जरूरी माना जाता है. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मानें तो Allow All the Time जैसी सेटिंग्स आप द्वारा की जा रही गतिविधियों पर लगातार निगरानी की इजाजत देती हैं. इसलिए आपको फोनकी सेटिंग करनी जरूरी हो जाती है. इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और लोकेशन पर क्लिक करना है. अब App Location Permissions पर जाएं और अब उन ऐप्स की लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें लोकेशन एक्सेस मिला हुआ है. अब आपको हर एक ऐप के सामने मौजूद ऑप्शंस में से Only While Using the App चुनना है. जिन ऐप्स को लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनके लिए Not Allowed ऑप्शन चुन सकते हैं.