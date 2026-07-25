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लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं बल्कि, इस कागज को नहीं रखने पर होगा हजारों का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

कई लोग इसे सिर्फ एक औपचारिक कागज मानते हैं और समय पर रिन्यू नहीं कराते, जबकि ऐसा करना कानूनी परेशानी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान की वजह भी बन सकता है. इस दस्तावेज को नहीं रखने पर आपका हजारों रुपये का चालान हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 25, 2026 7:13:29 PM IST

लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं बल्कि, इस कागज को नहीं रखने पर होगा हजारों का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द


PUC Certificate: अगर आप रोजाना कार, बाइक या किसी अन्य वाहन के साथ सफर करते हैं तो ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और इंश्योरेंस आदि साथ रखना बेहद जरूरी होता है. अगर आपके पास यह दस्तावेज न हों तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको रोककर चालान भी किया जा सकता है. लेकिन, केवल यही दस्तावेज रखना काफी नहीं होता है. इनके साथ ही एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट भी होता है, जिसे नहीं रखने पर आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है. जी हां, सफर करते समय आपको अपने साथ PUC (Pollution Under Control) Certificate लेकर चलना होता है.

कई लोग इसे सिर्फ एक औपचारिक कागज मानते हैं और समय पर रिन्यू नहीं कराते, जबकि ऐसा करना कानूनी परेशानी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान की वजह भी बन सकता है. इस दस्तावेज को नहीं रखने पर आपका हजारों रुपये का चालान हो सकता है. 

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क्या होता है PUC Certificate और क्यों है इतना जरूरी?

अगर आप PUC Certificate के बिना ही ड्राइव कर रहे हैं यह गैर कानूनी भी माना जाता है. दरअसल, PUC यानी Pollution Under Control Certificate एक सर्टिफिकेट है, जो यह बताता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रहा है और पर्यावरण को इससे कितना नुकसान हो रहा है और कितना नहीं. इस सर्टिफिकेट को किसी भी अधिकृत PUC टेस्टिंग सेंटर पर बनवाया जा सकता है. PUC Certificate इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि, इसके जरिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलती है. वहीं, यह गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण की निगरानी करता है. इसे बनवाने के लिए आपको बहुत कम कीमत चुकानी पड़ती है. 

PUC Certificate नहीं होने पर क्या हो सकता है?

अगर आप बिना PUC Certificate के ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. कुछ परिस्थितियों में अन्य वाहन दस्तावेजों की भी जांच की जा सकती है. अगर आप बार-बार PUC Certificate नहीं होने पर पकड़े जाते हैं तो ऐसे में कुछ मामलों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है. हालांकि, केवल PUC Certificate न होने पर हर मामले में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है.

Tags: PUC Certificate
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