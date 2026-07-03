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Car Care Tips: कार का AC साल में कितनी बार सर्विस कराना चाहिए? नजरअंदाज करने पर गाड़ी को इन तरीकों से पहुंच सकता है नुकसान

अगर आपने कार के ऐसी की जांच समय से नहीं कराई है तो ऐसे में फिल्टर, ऐसी के कंप्रेसर और कई बार अन्य पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है. शुरुआत में ये समस्याएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय रहते इसे नहीं देखा जाए तो गाड़ी को कई बार बड़ा नुकसान हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 3, 2026 3:06:58 PM IST

Car Care Tips: कार का AC साल में कितनी बार सर्विस कराना चाहिए? नजरअंदाज करने पर गाड़ी को इन तरीकों से पहुंच सकता है नुकसान


Car Care Tips: गर्मियों के दौरान कार में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. AC कार के केबिन को ठंडा रखने के साथ ही तापमान को भी मेनटेन बनाए रखता है. आमतौर पर लोग कार के इंजन, ब्रेक और टायर की सर्विस तो समय से कराते हैं, लेकिन कार के AC की देख-रेख ठीक तरीके से नहीं करते हैं. अगर आप भी ऐसी को नजरअंदाज नहीं करते हैं तो ऐसे में कार को कई तरीकों से नुकसान पहुंच सकता है. कई बार ऐसी के केबिन से बदबू आने लगती है तो कई बार कूलिंग कम हो जाती है.

अगर आपने कार के ऐसी की जांच समय से नहीं कराई है तो ऐसे में फिल्टर, ऐसी के कंप्रेसर और कई बार अन्य पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है. शुरुआत में ये समस्याएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय रहते इसे नहीं देखा जाए तो गाड़ी को कई बार बड़ा नुकसान हो सकता है. 

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साल में कितनी बार करानी चाहिए AC की सर्विस?

देखा जाए तो कार में AC की सर्विस आमतौर पर साल में 2 बार करानी चाहिए. अगर आप साल में दो बार नहीं करा पाते हैं तो कम से कम एक बार जरूर करानी चाहिए. हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं. अगर आपकी रोजाना की रनिंग ज्यादा है तो निश्चितौर पर आपको साल में एक से दो बार सर्विस करानी चाहिए.

वहीं, अगर आप कार का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं तो ऐसे में साल में एक बार भी ऐसी की सर्विस कराना आपके लिए ठीक रहेगा. दरअसल, समय से सर्विस नहीं कराने से ऐसी के कूलिंग करने की क्षमता भी कम हो जाती है. ऐसे में कई बार ऐसी के वेंट्स और फिल्टर में धूल-मिट्टी के साथ-साथ बैक्टीरिया और फंगस भी जम जाते हैं. इससे कार के ऐसी पर कई तरीकों से प्रभाव पड़ सकता है. 

AC सर्विस नहीं कराने के नुकसान 

कार का AC सर्विस नहीं कराने के कुछ नुकसान हो सकते हैं. अगर आप ऐसी को समय से सर्विस नहीं कराते हैं तो ऐसे में कार के ऐसी में कूलिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसके अलावा सर्विस नहीं कराने पर कंप्रेसर खराब होने लगता है साथ ही कुछ मामलों में ऐसी की सर्विस नहीं कराने पर कई बार फ्यूल की खपत भी ज्यादा होने लगती है. कई बार इससे इंजन पर भी असर पड़ता है. इससे कई बार ऐसी के वेंट्स में से बदबू आ सकती है. इसलिए आपको समय से ऐसी की सर्विस करा लेनी चाहिए. 

Tags: Car Care Tips
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