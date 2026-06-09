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कितने साल तक चलती है इलेक्ट्रिक कार की बैटरी? कैसे करें चार्ज, सेफ्टी के लिए क्या है जरूरी

असल में ऐसा नहीं है ईवी कारों की बैटरी को ठीक से चार्ज किया जाए और अच्छा रखरखाव मेनटेन किया जाए तो ये बैटरियां लंबे समय तक भी चलती हैं. इनमें आपको एक अच्छा रेंज देखने के लिए मिल जाता है. अगर आप भी इसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो ऐसे में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: June 9, 2026 12:31:42 PM IST

कितने साल तक चलती है इलेक्ट्रिक कार की बैटरी? कैसे करें चार्ज, सेफ्टी के लिए क्या है जरूरी


EV charging Tips: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते अब बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट हो चुके हैं.  हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल बैटरी को लेकर ही होता है. कई लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी कितने साल तक चलेगी. अगर बैटरी खराब हो गई तो क्या होगा और इसे सुरक्षित तरीके से चार्ज कैसे किया जाए. कुछ लोग यह सोचकर भी अपने ईवी कार लेने के फैसले को कैंसल कर देते हैं.

असल में ऐसा नहीं है ईवी कारों की बैटरी को ठीक से चार्ज किया जाए और अच्छा रखरखाव मेनटेन किया जाए तो ये बैटरियां लंबे समय तक भी चलती हैं. इनमें आपको एक अच्छा रेंज देखने के लिए मिल जाता है. अगर आप भी इसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो ऐसे में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे. 

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इलेक्ट्रिक कार की बैटरी कितने साल तक चलती है?

देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरीकम से कम 7 साल तक चल सकती है. लेकिन, ऐसा तब होगा जब आप इस बैटरी का रखरखालव सही रखेंगे और समय-समय पर इसे मेनटेन करते रहेंगे. आमतौर पर बैटरी की लाइफ काफी हद तक इसपर भी निर्भर करती है कि आपकी कार की बैटरी में किस तरह का मटैरियल इस्तेमाल किया गया है. हलांकि, बैटरी की उम्र खत्म होने या नजदीक आने पर आपको रेंज के साथ समझौता करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक अगर आपकी बैटरी में अच्छा सामान लगाया गया है तो ऐसे में बैटरी आसानी से 2000 सायकल तक चल सकती है. हालांकि, बैटरी की पावर  हर साल थोड़ी-थोड़ी करके कम होने लगती है. 

सुरक्षा के लिए कैसे करें चार्ज?

सुरक्षा के लिहाज से इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को अच्छी तरह चार्ज करना जरूरी है. इसके लिए आपको बैटरी को 100 फीसदी चार्ज करने से बचना चाहिए. इसके अलावा आपको बार-बार फास्ट चार्जिंग करने से या फिर अनय चार्जर से बैटरी को चार्ज करने से बचना चाहिए. कार को गर्मियों या तेज धूप के दौरान हमेशा छांव में ही पार्क करें. ऐसे में चार्जिंग पॉइंट की जांच करे साथ ही केबल खराब होने पर इस्तेमाल करने से बचें. 

Tags: EV charging Tips
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