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EV Charging Time: इलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज होने में कितना लगता है समय? घर के चार्जर से लेकर फास्ट चार्जिंग तक, जानें सबकुछ

यही वजह है कि EV खरीदने से पहले उसके चार्जिंग टाइम को समझना काफी जरूरी हो जाता है. किसी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में लगने वाला समय हर मॉडल में एक जैसा नहीं होता. चलिए जानते हैं आमतौर पर एक EV कार को चार्ज होने में आखिर कितना समय लगता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 8:14:10 PM IST

EV Charging Time: इलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज होने में कितना लगता है समय? घर के चार्जर से लेकर फास्ट चार्जिंग तक, जानें सबकुछ


EV Charging Time: इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला सिर्फ उसकी रेंज, बैटरी और कीमत देखकर नहीं किया जाना चाहिए. EV लेने वाले लोगों के लिए एक और सवाल सबसे जरूरी है. वह सवाल है कि कार की बैटरी फुल चार्ज होने में आखिर कितना समय लगेगा? पेट्रोल-डीजल कार में कुछ ही मिनट में फ्यूल भरवाकर आप गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन, इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ता है.
यही वजह है कि EV खरीदने से पहले उसके चार्जिंग टाइम को समझना काफी जरूरी हो जाता है. किसी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में लगने वाला समय हर मॉडल में एक जैसा नहीं होता. चलिए जानते हैं आमतौर पर एक EV कार को चार्ज होने में आखिर कितना समय लगता है. 

EV कार को चार्ज होने में कितना समय लगता है? 

EV कार को चार्ज होने में कितना समय लगता है इसका कोई फिक्स या सटीक समय नहीं है. अलग-अलग इलेक्ट्रिक कारों में अलग बैटरी पैक और चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है. इसलिए किसी EV को पूरी तरह चार्ज होने में कुछ मिनट से लेकर कई घंटे तक लग सकते हैं. आमतौर पर छोटी बैटरी वाली EV को घर के AC चार्जर से चार्ज करने में कम समय लग सकता है, जबकि बड़ी बैटरी वाली कार को ज्यादा समय की जरूरत पड़ सकती है.
वहीं, DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर चार्जिंग टाइम काफी कम हो सकता है. देखा जाए तो टाटा पंच EV और टाटा नेक्सॉन EV जैसी कारों को 15A चार्जर से फुल चार्ज होने में लगभग 16 से 17 घंटे लग सकते हैं. 

DC फास्ट चार्जर कैसे करता है काम? 

देखा जाए तो DC फास्ट चार्जर आमतौर पर थोड़ा तेजी से काम करता है. सामान्य चार्जर के मुकाबले DC फास्ट चार्जर से कार को थोड़ा जल्दी चार्ज किया जा सकता है. 60kW DC चार्जर से छोटी EV को लगभग 30 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, सामान्य चार्जर से चार्ज करने में इसे कई घंटे भी लग सकते हैं. 

Tags: EV Charging Time
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