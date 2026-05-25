Home > टेक - ऑटो > MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन

MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन

भारत में कितना कमाने वाले लोग इस कार को अफॉर्ड कर सकते हैं. अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. हम आपको बताएंगे कि इस कार को लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए साथ ही साथ ईएमआई कितनी जाएगी.

By: Kunal Mishra | Published: May 25, 2026 10:00:42 PM IST

MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन


Salary for MG Hector: SUV कार का क्रेज भारत में काफी ज्यादा होता है. इन कारों में आपको न केवल लग्जरी और जरूरी फीचर्स मिलते हैं बल्कि, आमतौर पर काफी सुरक्षित भी मानी जाती हैं. इन कारों की एक अलग ही रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस होता है, जो आपको कंफर्टेबल राइड देता है. जब बड़ी एसयूवी कारों की बात आती है तो MG Hector का नाम भी पहले लिया जाता है. MG Hector भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लंबे समय से अपने दबदबा बनाए हुए है. लोग इस कार को काफी पसंद करते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि आखिर इस कार को लेने के लिए कितनी सैलरी या कमाई होनी चाहिए?

भारत में कितना कमाने वाले लोग इस कार को अफॉर्ड कर सकते हैं. अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. हम आपको बताएंगे कि इस कार को लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए साथ ही साथ ईएमआई कितनी जाएगी.  

You Might Be Interested In

कितनी सैलरी होनी है जरूरी?

इस कार को लेना कोई बहुत मुश्किल या बड़ी बात नहीं है. इसके लिए आपको अपनी सैलरी के बारे में जान लेना चाहिए. देखा जाए तो MG Hector कार के बेस यानि सबसे नीचे के मॉडल की शुरुआती कीमत 16.14 लाख रुपये से शुरु होती है. यह इसका ऑनरोड प्राइज है. यह दिल्ली की कीमत है. अगर आप MG Hector का बेस वैरिएंट भी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कम से कम 16 लाख रुपये की कीमत चुकानी होगी. देखा जाए तो इस कार को लेने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 70 हजार से लेकर 90 हजार रुपये प्रति महीना होनी चाहिए. इस सैलरी में आप आसानी से इस कार को अफॉर्ड कर सकते हैं. 

कितनी जाएगी EMI और क्या होगा लोन? 

देखा जाए तो आप MG Hector को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके भी ले सकते हैं. अगर आप इसके बेस वैरिएंट यानि शुरुआती मॉडल को लेते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 16 लाख रुपये की कीमत चुकानी होगी. अब एक लाख की डाउन पेमेंट के बाद आप बैंक से 15 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं. इस लोन को आप अगर 5 साल में चुकाते हैं तो आपको हर साल 9 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन का भुगतान करना होगा. 5 सालों में आपको ब्याज मिलाकर कुल 18 लाख रुपये के आसपास का भुगतान करना पड़ सकता है. इस कार को लेने के लिए आपकी मंथली ईएमआई लगभग 30 हजार रुपये आएगी. 

Tags: MG Hector
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन
MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन
MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन
MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन