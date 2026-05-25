MG Hector लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोन और EMI की क्या है कैलकुलेशन

Salary for MG Hector: SUV कार का क्रेज भारत में काफी ज्यादा होता है. इन कारों में आपको न केवल लग्जरी और जरूरी फीचर्स मिलते हैं बल्कि, आमतौर पर काफी सुरक्षित भी मानी जाती हैं. इन कारों की एक अलग ही रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस होता है, जो आपको कंफर्टेबल राइड देता है. जब बड़ी एसयूवी कारों की बात आती है तो MG Hector का नाम भी पहले लिया जाता है. MG Hector भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लंबे समय से अपने दबदबा बनाए हुए है. लोग इस कार को काफी पसंद करते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि आखिर इस कार को लेने के लिए कितनी सैलरी या कमाई होनी चाहिए?

भारत में कितना कमाने वाले लोग इस कार को अफॉर्ड कर सकते हैं. अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. हम आपको बताएंगे कि इस कार को लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए साथ ही साथ ईएमआई कितनी जाएगी.

कितनी सैलरी होनी है जरूरी?

इस कार को लेना कोई बहुत मुश्किल या बड़ी बात नहीं है. इसके लिए आपको अपनी सैलरी के बारे में जान लेना चाहिए. देखा जाए तो MG Hector कार के बेस यानि सबसे नीचे के मॉडल की शुरुआती कीमत 16.14 लाख रुपये से शुरु होती है. यह इसका ऑनरोड प्राइज है. यह दिल्ली की कीमत है. अगर आप MG Hector का बेस वैरिएंट भी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कम से कम 16 लाख रुपये की कीमत चुकानी होगी. देखा जाए तो इस कार को लेने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 70 हजार से लेकर 90 हजार रुपये प्रति महीना होनी चाहिए. इस सैलरी में आप आसानी से इस कार को अफॉर्ड कर सकते हैं.

कितनी जाएगी EMI और क्या होगा लोन?

देखा जाए तो आप MG Hector को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके भी ले सकते हैं. अगर आप इसके बेस वैरिएंट यानि शुरुआती मॉडल को लेते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 16 लाख रुपये की कीमत चुकानी होगी. अब एक लाख की डाउन पेमेंट के बाद आप बैंक से 15 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं. इस लोन को आप अगर 5 साल में चुकाते हैं तो आपको हर साल 9 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन का भुगतान करना होगा. 5 सालों में आपको ब्याज मिलाकर कुल 18 लाख रुपये के आसपास का भुगतान करना पड़ सकता है. इस कार को लेने के लिए आपकी मंथली ईएमआई लगभग 30 हजार रुपये आएगी.