Traffic Rules: बाइक पर ट्रिपलिंग करना पड़ सकता है महंगा, 3 लोगों के बैठने पर कितना कटेगा चालाना? जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम

Traffic Rules: शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी अक्सर लोग बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, बाइक पर 3 लोग बैठकर चलना एक तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है. लेकिन, यह आदत न सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि आपको कानूनी पचड़ों में भी डाल सकती है. बाइक पर तीन लोगों के बैठने से बाइक का संतुलन बिगड़ सकता है और अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ पर बाइक को कंट्रोल कर पाना भी कई बार मुश्किल हो सकता है.

ट्रिपल राइडिंग केवल नियम तोड़ने का मामला नहीं है बल्कि, पीछे बैठे लोगों के लिए भी समस्या का सबब बन सकती है. पीछे बैठे लोगों का संतुलन बिगड़ने पर बाइक अचानक एक तरफ झुक सकती है, जिससे कई बार हादसा भी हो सकता है.

ट्रिपल राइडिंग पर कितना चालान कटता है?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194C के तहत धारा 128 का उल्लंघन करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए कई बार रद्द भी किया जा सकता है. एक बार पकड़े जाने के बाद भी अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए बाइक पर 3 सवारी बैठाते हैं तो धारा 194C के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है. पहली बार या सामान्य उल्लंघन पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाता है. देखा जाए तो बाइक पर ट्रैवल करने का केवल दो ही लोगों के लिए नियम है.

ट्रिपल राइडिंग करने के क्या हैं नुकसान?