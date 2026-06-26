मानसून के दौरान कार के टायर में कितना होना चाहिए एयर प्रेशर? ज्यादा हवा भराने के क्या हैं नुकसान, जानें पूरी डिटेल

Air Pressure During Monsoon: बारिश का मौसम शुरू होते ही सड़कों पर कीचड़, फिसलन और जलभराव की समस्या देखने के लिए मिलती है. यही कारण है कि मानसून के समय अक्सर सड़क हादसे होते हैं, इसलिए इस दौरान सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करना ज्यादा सही माना जाता है. खराब रास्तों पर कार के टायर का अच्छी स्थिति में होने बेहद जरूरी होता है. ऐसे मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए केवल अच्छी ब्रेकिंग या वाइपर ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि कार के टायर भी बेहद बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. मानसून के दौरान ड्राइव करते हुए आपको कार के एयर प्रेशर यानि टायरों की हवा का ध्यान रखना चाहिए.

मानसून के दौरान जरूरत से ज्यादा या कम एयर प्रेशर दोनों ही कार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मानसून के दौरान कार में कितना एयर प्रेशर होना सही रहता है.

मानसून में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर?

देखा जाए तो मानसून और गर्मियों के मौसम के एयर प्रेशर में कोई खास फर्क नहीं है. जहां आप गर्मियों के दौरान टायर का एयर प्रेशर 30-35 PSI के बीच मेनटेन करके चलत हैं. वहीं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मानसून के दौरान भी 30-35 PSI के बीच का एयर प्रेशर रखना सही रहता है. हालांकि, मानसून में ड्राइव करते समय आपको 2 से 3 PSI एयर प्रेशर कम ही रखना चाहिए. इससे टायर ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं. मानसून के दौरान आप 31 से 32 पीएसआई का एयर प्रेशर मेनटेन करके रख सकते हैं. इससे कार और टायर दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. ध्यान रखें इससे कम या फिर ज्यादा दोनों ही एयर प्रेशर आपकी कार के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

ज्यादा हवा डलवाने के क्या होते हैं नुकसान?

ज्यादा हवा डलवाना कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. इससे कहीं न कहीं हाइवे पर कार के टायर फटने का खतरा रहता है साथ ही आप कंफर्टेबल होकर कार को ड्राइव भी नहीं कर पाते हैं. ऐसा करने से कई बार कार के सस्पेंशन को भी नुकसान पहुंच सकता है और सस्पेंशन सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं. इससे कई बार सड़क पर ठीक से ग्रिप नहीं बन पाती है और कहीं न कहीं ब्रेक लगाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में टायर पंचर होने का भी काफी हद तक खतरा रहता है. इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और टायर के एयर प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए.