Types of Car: SUV से MPV और सेडान तक, आखिर कितनी तरह की होती हैं कारें, क्या हैं इनके मायने और इस्तेमाल

Types of Car: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. आज के समय में कार के इतने ऑप्शन्स आ चुके हैं, कि यह डिसाइड कर पाना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो चुका है कि आखिर उनके लिए कौन सा सेगमेंट ज्यादा सही रहेगा. कुछ लोग ऐसी कार चाहते हैं जो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चल सके, जबकि कुछ लोगों को ज्यादा स्पेस वाली 7 सीटर कारें पसंद होती है. वहीं, कई लोग रफ एंड टफ एसयूवी कारों की डिमांड करते हैं. लेकिन, क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर कार कितने तरीके की होती हैं.

इस लेख में हम आपको कार के सगमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं. अक्सर SUV, MPV, Sedan, Hatchback और Coupe जैसे नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन कई लोगों को इनके बीच का अंतर समझ नहीं आता. चलिए इन सभी कारों के बारे में जानते हैं.

1. सेडान

सेडान सेगमेंट पिचले कई सालों से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए है. यह कारें आमतौर पर लंबी और काफी आकर्षक डिजाइन में होती हैं. इनमें आपको एक बड़ा बूट स्पेस यानि डिक्की मिल जाती है. इसके साथ ही साथ इनमें आपको लंबी रोड ट्रिप्स करने के लिए आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी मिलता है. सेडान कारों को आमतौर पर लंबी गाड़ियां भी कहा जाता है.

2. SUV

SUV यानी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जिसका सेगमेंट पिछले कुछ साल से ज्यादा पॉपुलर हुआ है. एसयूवी कारों में आपको ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत डिजाइन मिलने के साथ ही साथ बेहतर रोड प्रेजेंस भी मिलता है. इनमें आपको बड़ा केबिन मिलने के साथ ही बड़ा बूट स्पेस और खराब सड़कों पर आसान ड्राइविंग भी मिलती है. इस सेगमेंट में आप स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और सफारी आदि जैसी कारें ले सकते हैं.

3. MPV

आसान भाषा में समझें तो MPV का मतलब मल्टी-पर्पज व्हीकल होता है. इन कारों को खासतौर पर ज्यादा यात्रियों और अधिक स्पेस की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. इनमें 6 से 8 लोग आसानी से बैठ सकते हैं साथ ही साथ बड़ा और स्पेशियस केबिन भी मिल जाता है. फैमिली ट्रिप के साथ-साथ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी इन कारों को पसंद किया जाता है.

4. Convertible

कन्वर्टिबल कारों के मायने को समझें तो यह कारें ऐसी होती हैं जिनमें आपको छत खुलने की भी सुविधा मिलती है. केवल यही नहीं बल्कि इनमें आपको लग्जरी और स्पोर्ट्स के साथ-साथ प्रीमियम एक्सपीरिएंस भी मिलता है. इन कारों में आपको आकर्षक जिजाइन के साथ ही साथ कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं.