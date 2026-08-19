Home > टेक - ऑटो > Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या

Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या

इसके बाद मन में सवाल आता है कि क्या बार-बार फोन चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है? क्या दिन में सिर्फ एक बार चार्ज करना चाहिए? और आखिर फोन को कितनी बार चार्ज करना सुरक्षित है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 19, 2026 7:15:59 PM IST

Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या


Phone Charging Tips: आज के समय में स्मार्टफोन्स के बिना लोगों की लाइफ अधूरी है. जरा सोचिए अगर स्मार्टफोन्स न हों तो ऐसे में किसी भी काम को करने में कितना समय लग जाए और कितनी असुविधाओं का सामना भी करना पड़े. फोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि ऐसे में बैटरी जल्दी खत्म होना लाजमी है. कई लोगों को दिन में एक बार नहीं बल्कि दो या तीन बार फोन चार्ज करना पड़ता है.
इसके बाद मन में सवाल आता है कि क्या बार-बार फोन चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है? क्या दिन में सिर्फ एक बार चार्ज करना चाहिए? और आखिर फोन को कितनी बार चार्ज करना सुरक्षित है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना सुरक्षित है?

कई टेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक दिन में फोन को कई बार चार्ज करना पूरी तरह से सुरक्षित है. आजकल के सभी स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरी का इस्तेमाल होता है. तो अगर आप फोन को कई बार चार्ज करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका स्मार्टफोन खराब हो जाए. इन बैटरियों की उम्र चार्ज साइकल पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि आपने चार्जर कितनी बार लगाया है. इसका कोई निश्चित नियम नहीं है कि फोन को सिर्फ एक बार या दो बार ही चार्ज करना चाहिए. अगर फोन की बैटरी कम हो जाती है तो जरूरत के हिसाब से उसे चार्ज करना सामान्य है. 

क्या बार-बार फोन चार्ज करने से बैटरी खराब होती है?

तेखा जाए तो बार-बार चार्ज करने से बैटरी तुरंत खराब नहीं होती. हालांकि, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बार-बार फोन चार्ज करने से ही ऐसा हो. इसके पीछे बहुत से अन्य कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं. अगर आपको दिन में दो या तीन बार फोन चार्ज करना पड़ रहा है तो सिर्फ इसी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. कोशिश करें कि फोन की बैटरी को फुल चार्ज करने से बचें. फोन को 80 फीसदी के बीच चार्ज करना ज्यादा सही रहता है. 

Tags: phone charging tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026
Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या
Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या
Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या
Phone Charging Tips: एक दिन में कितनी बार फोन चार्ज करना रहता है सुरक्षित? बार-बार चार्ज करने से क्या होती है समस्या