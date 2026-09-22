Sanchar Saathi SIM check: 2, 4 या 9… आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं? संचार साथी से ऐसे करें तुरंत चेक

Sanchar Saathi SIM Check: आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल और इंटरनेट तक सीमित नहीं है. बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया और कई जरूरी सेवाओं में मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर आपके नाम पर कोई ऐसा मोबाइल कनेक्शन एक्टिव है, जिसे आपने लिया ही नहीं, तो उसे नजरअंदाज करना परेशानी पैदा कर सकता है. इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की संचार साथी (Sanchar Saathi) प्लेटफॉर्म मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देखने और अनजान नंबर की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है.

आपके नाम पर कितने नंबर हैं? ऐसे करें पता

Sanchar Saathi पोर्टल पर मौजूद Know Mobile Connections in Your Name सुविधा से यूजर अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकता है. इसके लिए Sanchar Saathi की वेबसाइट पर जाकर संबंधित सेवा चुननी होती है और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होता है. लिस्ट सामने आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कौन-कौन से मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं. अगर सभी नंबर आपके ही हैं, तो किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है.

कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी नहीं लिया या अब इस्तेमाल नहीं करते, तो Sanchar Saathi के जरिए उसकी रिपोर्ट की जा सकती है. DoT के मुताबिक पोर्टल पर यूजर ऐसे कनेक्शन को Not My Number यानी यह मेरा नंबर नहीं है या जरूरत न होने पर संबंधित विकल्प के जरिए रिपोर्ट कर सकता है. इसके बाद संबंधित मोबाइल कनेक्शन की जांच और जरूरी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि DoT ने फर्जी दस्तावेजों या नियमों के उल्लंघन से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया है.

9 SIM तक की सीमा का क्या मतलब है?

DoT के मौजूदा नियमों के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सर्किल में अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में यह सीमा 6 कनेक्शन है. इसलिए अगर आपके नाम पर 9 नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी गैरकानूनी हैं. हो सकता है कि सभी कनेक्शन आपने ही लिए हों. लेकिन कोई अनजान नंबर दिखाई दे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना समझदारी है.

Sanchar Saathi क्यों जरूरी है?

DoT के मुताबिक, Sanchar Saathi पर नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देख सकते हैं और फर्जी तरीके से जारी नंबरों की रिपोर्ट कर सकते हैं. विभाग ने बताया है कि नागरिकों की शिकायतों के आधार पर बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी किए गए हैं. इसलिए समय-समय पर अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की लिस्ट चेक करें. अगर कोई ऐसा कनेक्शन मिले जिसे आपने नहीं लिया है, तो उसे Sanchar Saathi के जरिए रिपोर्ट करें और रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें.