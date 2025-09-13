OMG! बिना रिचार्ज किए कितने दिन तक चलता है SIM? सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे!

SIM without recharge: भारत में करोड़ों मोबाइल यूजर्स के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि अगर वे समय पर मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उनका सिम कार्ड कितने दिन तक चालू रहेगा. चाहे आप Jio, Airtel, Vi या BSNL के ग्राहक हों, हर टेलीकॉम कंपनी की अपनी-अपनी पॉलिसी होती है कि बिना रिचार्ज के कितने दिन तक इनकमिंग कॉल्स मिलेंगी और कितने दिन बाद आपका सिम बंद कर दिया जाएगा. अगर आप अपने नंबर को केवल OTPs या इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.

बिना रिचार्ज किए सिम पर क्या होता है?

अगर आप समय पर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपका सिम तुरंत बंद नहीं होता. टेलीकॉम कंपनियां एक निश्चित समय तक आपको इनकमिंग कॉल्स और SMS की सुविधा देती हैं. हाँ, आउटगोइंग कॉल्स, SMS और मोबाइल डाटा सर्विसेज आपके प्लान खत्म होते ही बंद हो जाते हैं.

इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की वैलिडिटी

जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है, आउटगोइंग कॉल्स और इंटरनेट बंद हो जाते हैं. लेकिन इनकमिंग कॉल्स कुछ दिनों तक मिलती रहती हैं.

Jio: प्लान खत्म होने के बाद भी 30 दिन तक इनकमिंग कॉल्स मिल सकती हैं.

Airtel और Vi: आमतौर पर 7 से 15 दिन तक इनकमिंग कॉल्स चालू रहती हैं.

BSNL: सर्कल की पॉलिसी के अनुसार 20 से 30 दिन तक इनकमिंग कॉल्स की सुविधा रहती है.

ग्रेस पीरियड और सिम डिएक्टिवेशन

अगर आप लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो टेलीकॉम कंपनी आपका नंबर बंद कर सकती है. आमतौर पर 60 से 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. इस दौरान आप OTP SMS तो पा सकते हैं लेकिन धीरे-धीरे सारी सर्विस बंद हो जाती है. अगर इस समय के अंदर भी रिचार्ज नहीं कराया गया तो आपका नंबर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा और कंपनी इसे किसी दूसरे यूजर को अलॉट कर सकती है.

सिम को एक्टिव रखने का तरीका

अगर आप सिम को सिर्फ सेकेंडरी नंबर या OTPs के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर बार महंगे रिचार्ज की जरूरत नहीं है. सभी टेलीकॉम कंपनियां ₹99 से ₹155 तक के मिनिमम प्लान ऑफर करती हैं. इन्हें हर 28 या 30 दिन में रिचार्ज कराने से आपका सिम एक्टिव बना रहेगा.

ध्यान रखने वाली बातें

बिना रिचार्ज सिम पर आउटगोइंग कॉल्स और इंटरनेट काम नहीं करेंगे.

इनकमिंग कॉल्स और SMS सिर्फ कुछ दिन तक मिलेंगे.

अगर 60–90 दिन तक कोई रिचार्ज नहीं किया गया तो नंबर स्थायी रूप से बंद हो सकता है.