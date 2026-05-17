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पेट्रोल से बेहतर या सिर्फ ट्रेंड? क्या वाकई हाइब्रिड कार लेना समझदारी, अन्य कारों से कैसे है अलग

हाल ही में जानी-मानी कार निर्माता कंपनी हॉन्डा ने अपनी नई हाइब्रिड सेडान का प्रोटोटाइप पेश किया है. यह कार बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही साथ आधुनिक सुरक्षा फीचर्स में भी काफी आगे है.

By: Kunal Mishra | Published: May 17, 2026 1:08:46 PM IST

पेट्रोल से बेहतर या सिर्फ ट्रेंड? क्या वाकई हाइब्रिड कार लेना समझदारी, अन्य कारों से कैसे है अलग


Hybrid Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. बात करें अगर कुछ साल पहले के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो पहले के समय में केवल डीजलऔर पेट्रोल कारों का दबदबा था. लेकिन, अब इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले काफी बदलाव देखे जा रहे हैं. अब भारत में स्मार्ट हाइब्रिड कारों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. कार निर्माता कंपनियां अब केवल इलेक्ट्रिक कारों पर निर्भर रहने के बजाय Hybrid टेक्नोलॉजी को भविष्य का मजबूत विकल्प मान रही है.

हाल ही में जानी-मानी कार निर्माता कंपनी हॉन्डा ने अपनी नई हाइब्रिड सेडान का प्रोटोटाइप पेश किया है. यह कार बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही साथ आधुनिक सुरक्षा फीचर्स में भी काफी आगे है. 

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कैसे काम करती हैं हाइब्रिड कारें?

बात करें अगर हाइब्रिड कारों के काम करने के तरीके के बारे में तो हाइब्रिड कारों में इंजन के साथ ही साथ एक बैटरी का भी ऑप्शन दिया गया होता है. इसमें लगी बैटरी ट्रैफिक में भी फ्यूल बचाने का काम करती है. दरअसल, जब आप कार का इंजन चालू रखते हैं तो भी ऐसे में आपका फ्यूल खर्च नहीं होकर इंजन कुछ समय के लिए बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है और ऐसे में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम करने लगती है. हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोटर का भी बीच-बीच में इस्तेमाल होता रहता है. इसलिए इन कारों में अन्य कारों के मुकाबले माइलेज थोड़ी ज्यादा बेहतर मिलती है. 

अन्य कारों की तुलना में कैसे अलग?

देखा जाए तो अन्य कारों के मुकाबले हाइब्रिड कारें थोड़ी ज्यादा बेहतर और फ्यूल एफिशिएंट होती हैं. हालांकि, यह पारंपरिक या पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले थोड़ी महंगी जरूर हो सकती हैं, लेकिन इनका रखरखाव अन्य कारों से ज्यादा सस्ता है और मेंटेनेंस के मामले में भी यह काफी बेहतर मानी जाती हैं. हाइब्रिड कारों पर टैक्स में छूट मिलने के साथ ही साथ सरकार सब्सिडी भी देती है. वहीं, माइलेज के मामले में भी हाइब्रिड कारें काफी किफायती मानी जाती हैं. 

Tags: Hybrid Cars
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