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कार में CNG इंस्टॉल कराना कितना सही? क्या हैं आफ्टरमार्केट किट लगवाने के नुकसान, जानें सुरक्षा के लिए क्या है जरूरी

हालांकि, केवल पैसे बचाने के लिए CNG किट लगवा लेना हमेशा सही फैसला नहीं माना जाता. लेकिन, पैसों की बचत के लिए आप कंपनी से ही सीएनजी फिटेड कार ले सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 9:35:58 PM IST

कार में CNG इंस्टॉल कराना कितना सही? क्या हैं आफ्टरमार्केट किट लगवाने के नुकसान, जानें सुरक्षा के लिए क्या है जरूरी


how good is to install CNG: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण कार मालिक कम खर्च में ड्राइविंग के विकल्प देख रहे हैं. इसी वजह से CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. हालांकि, पहले भी सीएनजी को एक किफायती और बचत वाला विकल्प माना जाता था. आमतौर पर अब लोग नई कार खरीदते समय फैक्ट्री-फिटेड CNG मॉडल चुनते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल कार है, वे अक्सर आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने पर विचार करते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आफ्टरमार्केट सीएनजी लगवाना वाकई में सुरक्षित होती है या फिर नहीं.

हालांकि, केवल पैसे बचाने के लिए CNG किट लगवा लेना हमेशा सही फैसला नहीं माना जाता. लेकिन, पैसों की बचत के लिए आप कंपनी से ही सीएनजी फिटेड कार ले सकते हैं. 

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आफ्टरमार्केट CNG किट के नुकसान

अगर आप कंपनी से नई कार लेते हैं और ऐसे में आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाते हैं तो ऐसा करना कई बार सुरक्षा के साथ समझौता करना भी हो सकता है. इसके कई नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं. आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने से आपकी कार की डिग्गी का स्पेस कम हो जाता है क्योंकि उस जगह पर सीएनजी सिलेंडर लग जाता है. केवल यही नहीं बल्कि, इससे आपकी कार के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कुछ मामलों में इंजन की कार्यक्षमता भी काफी कम हो जाती है. ऐसे में आपकी कार की वारंटी भी प्रभावित हो सकती है और अगर इंस्टॉलेशन गलत हो जाए तो इससे कुछ मामलों में आग लगने तक का भी खतरा बढ जाता है. 

सुरक्षा के लिए क्या रहेगा सही? 

अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाई है तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. ऐसे में आपको किट को समय-समय पर चेक कराते रहना चाहिए साथ ही साथ लीकेज न हो इसके लिए भी टेस्ट कराते रहना चाहिए. सीएनजी को आफ्टरमार्केट लगवाने के बाद आपको RTO में अपडेट करवाना चाहिए. आपको इन सभी चीजों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि कार में आगग लगने से बचा जा सके. 

Tags: CNG kit
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