Car Fuel Tips: कार में पेट्रोल खत्म होने से पहले फ्यूल लाइट देती है संकेत, इसके जलने के बाद कितनी दूर जा सकते हैं आप? जानें पूरा हिसाब

Car Fuel Tips: आज के समय में कार चलाने वाले लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी डैशबोर्ड पर जलने वाली फ्यूल वार्निंग लाइट जरूर देखी होगी. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे होते हैं या हाईवे पर लंबा सफर कर रहे होते हैं और अचानक कार के डैशबोर्ड पर पेट्रोल पंप के निशान वाली पीली या नारंगी लाइट जलने लगती है. इस स्थिति में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कार में कितना पेट्रोल बचा है और क्या नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन मौजूद है? कई ड्राइवर इस लाइट को देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नजरअंदाज करके गाड़ी चलाते रहते हैं.

कार में फ्यूल लाइट जलने का मतलब आमतौर पर यह होता है कि फ्यूल टैंक में पेट्रोल या डीजल का स्तर कम हो गया है और अब आपको जल्द ही ईंधन भरवाने की जरूरत है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लाइट जलते ही कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा या गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी.

फ्यूल लाइट जलने के बाद कितनी दूर चल सकती है कार?

यह सवाल लगभग हर कार चालक के मन में आता है कि फ्यूल लाइट जलने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल सकती है. सामान्य तौर पर, कई कारों में लो फ्यूल लाइट जलने के बाद लगभग 30 से 80 किलोमीटर तक चलने की क्षमता हो सकती है. हालांकि, यह केवल एक अंदाजा है, किसी भी कार के लिए तय या गारंटीड दूरी नहीं.

कुछ कारों में बचा हुआ ईंधन और वास्तविक माइलेज इस दूरी को बढ़ा सकता है, जबकि खराब ट्रैफिक, ज्यादा ईंधन खपत या कम रिजर्व के कारण कार इससे पहले भी रुक सकती है. कार के मॉडल पर निर्भर करती है दूरी: हर कार की फ्यूल टैंक क्षमता और लो फ्यूल वार्निंग की सेटिंग अलग हो सकती है.

फ्यूल लाइट जलने के बाद कितना पेट्रोल बचता है?