Charging Technology: एक जैसा दिखता है USB-C केबल, फिर हर फोन में क्यों देता है अलग स्पीड? समझें पूरी टेक्नोलॉजी

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Charging Technology: आजकल ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है. अगर आप देखें तो पहली नजर में सभी USB-C केबल भी लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं. यही वजह है कि बहुत से लोग मान लेते हैं कि अगर किसी केबल का कनेक्टर Type-C है, तो वह हर डिवाइस को एक जैसी स्पीड से चार्ज करेगी. जबकि, ऐसा होता नहीं है.
USB-C सिर्फ कनेक्टर का आकार और कनेक्शन स्टैंडर्ड बताता है, केबल की पूरी क्षमता नहीं. इसलिए आपको इसके बीच की पहचान होनी चाहिए. यही कारण है कि एक ही चार्जर के साथ दो अलग USB-C केबल इस्तेमाल करने पर फोन की चार्जिंग स्पीड अलग हो सकती है.
एक जैसी USB-C केबल अलग स्पीड क्यों देती है?
कई बार आपने देखा होगा कि USB-C केबल एक जैसी होती है, लेकिन यह अलग-अलग स्पीड देती है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर USB-C केबल की इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल कैपेसिटी एक जैसी बिलकुल नहीं होती है. कुछ केबल केवल बेसिक चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए बनाई जाती हैं. वहीं, कुछ केबल ज्यादा पावर और ज्यादा bandwidth संभालने के लिए डिजाइन की जाती हैं. यही कारण है कि इनकी पावर और स्पीड एक दूसरे से अलग होती हैं.
USB-C केबल खरीदते समय क्या चेक करें?
अगर आप कोई USB-C केबल खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. ऐसे में आपको केवल Type-C देखकर ही केबल नहीं खरीदनी है. इसके अलावा आपको अपने फोन की मैक्सिमम चार्जिंग पावर का पता लगा लेना चाहिए. अगर फोन 67W चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ऐसी केबल चुनें जो उस पावर लेवल को संभालने में सक्षम हो. इसके अलावा आपको भरोसेमंद ब्रांड की केबल लेनी चाहिए. High-Wattage Charging के लिए सही केबल चुनें और केबल की हालत पर भी ध्यान दें कि वह मुड़ी या टूटी न हो.