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Noise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज आखिर कैसे कर देते हैं गायब? जानें कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी

इसमें Active Noise Cancellation यानी ANC नाम की एक ऐसी तकनीक काम करती है, जो बाहर से आने वाली आवाज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहचानकर उसे तोड़ देती है. चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर यह हेडफोन्स कैसे काम करते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 28, 2026 5:48:10 PM IST

Noise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज आखिर कैसे कर देते हैं गायब? जानें कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी


Noise Cancellation Headphones: आज के समय में Noise Cancellation Headphones लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं. ये हेडफोन्स शांत माहौल महसूस कराने वाले स्मार्ट गैजेट बन चुके हैं. कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर आम आदमी तक को इसकी जरूरत पड़ती है. इससे आप ट्रैफिक में या फिर सड़क पर हो रहे शोर के बीच भी बिना किसी रुकावट के अपना मन पसंद गाना सुन सकते हैं.
इसमें Active Noise Cancellation यानी ANC नाम की एक ऐसी तकनीक काम करती है, जो बाहर से आने वाली आवाज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहचानकर उसे तोड़ देती है. चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर यह हेडफोन्स कैसे काम करते हैं. 

Noise Cancellation कैसे मिटाते हैं बाहर की आवाज?

Noise Cancellation एक ऐसी तकनीक है, जिसे ऑन कर देने से नॉइस कैंसिलेशन यानि हेडफोन के अंदर बाहर से आने वाली आवाज अपने आप मिटने लगती है. इसके लिए डिवाइस में छोटे-छोटे माइक्रोफोन लगे होते हैं, जो आसपास की आवाज को सुनते हैं. जब भी हेडफोन में कोई डिस्टर्बिंग या फिर गूंजने वाली आवाज आती है तो ऐसे में इसमें मौजूद प्रोसेसर Voice Analysis करता है, जिसके बाद उसके इनवर्टेड साउंड वेव तैयार करता है. जैसे एक जैसी दो साउंड वेव अगर अलग-अलग साइड में मिलें, तो वो एक-दूसरे को कम कर सकती हैं. 

आवाज मिटाने में मदद करते हैं ANC 

नॉइस कैंसिलेशन की प्रक्रिया में ANC यानी Active Noise Cancellation बहुत मददगार होता है. इसे एक तरह की पावर्ड टक्नोलॉजी कहा जाता है, जो हेडफोन में लगे माइक्रोफोन लगातार आसपास की आवाज को मॉनिटर करते हैं. जब बाहर का शोर माइक्रोफोन तक पहुंचता है, तो प्रोसेसर उसकी पहचान करता है. इस आवाज को पहचान लेने के बाद करीब 180 डिग्री इनवर्टेड साउंड वेव तैयार करता है. इसके बाद इनवर्टेड साउंड वेव अनचाही आवाज को कम कर देती है ताकि आपको कोई रुकावट न आए. 
 
 
 

Tags: Noise Cancellation Headphones
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