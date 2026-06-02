भीषण गर्मी में क्यों जल्दी डाउन हो जाती है EV कार की बैटरी? कैसे पड़ता है रेंज पर असर, क्या हो सकते हैं कारण

EV car Battery: इन दिनों काफी भीषण गर्मी हो रही है, जो न केवल इंसानों को परेशान कर रही है बल्कि, वाहनों के लिए भी समस्या का सबब बनी हुई है. ज्यादा गर्मी होने पर कई बार इंजन में ओवरहीटिंग होने के साथ ही साथ वाहन में अन्य समस्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं. वहीं, इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है. ईवी कारों को गर्मियो के मौसम में और तेज धूप में सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर कई ईवी कार रखने वाले लोग शिकायत करते हैं कि गर्मियों के मौसम में उनकी कार की बैटरी जल्दी खत्म हो जती है. लेकिन, इसका गर्मियों से क्या कनेक्शन है.

गर्मियों के मौसम में अक्सर ईवी कारों की बैटरी पर इतना असर क्यों पड़ता है. अगर आप इस लेख के बारे में नहीं जानते तो इस लेख को जरूर पढ़ें. आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

ईवी कार की बैटरी जल्दी डाउन क्यों हो जाती है?

गर्मियों के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी जल्दी डाउन होने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं. देखा जाए तो कई बार लोग ईवी कारों को तेज धूप में ही पार्क कर देते हैं. ऐसी स्थिति में धूप का सीधा असर आपके कार के केबिन के साथ ही बैटरी पर भी पड़ता है. इस दौरान बैटरी इतनी ज्यादा गर्म होने लगती है कि वह धीरे-धीरे करके खत्म और डाउन होने लग जाती है. गर्मियों के दौरान आपको कार के चार्जिंग के समय का भी ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए कोशिश करें कि कार को सुबह ही चार्ज कर लें, जिससे बैटरी जल्दी डाउन न हो सके.

रेंज पर कैसे पड़ता है असर?

बात करें अगर ईवी कार के बैटरी के डाउन होने की तो वह तो गर्मी के दौरान डाउन होती है. लेकिन, इसके साथ ही साथ इस दौरान कार की परफॉर्मेंस पर भी काफी असर पड़ने लगता है. गर्मियों में कार की रेंज धीरे-धीरे कम होने लग जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के दौरान कार की बैटरी काफी गर्म होने लगती है. इस दौरान कार की रेंज भी कम होने लग जाती है. कुछ मामलों में कार की रेंज पर असर पड़ने के साथ ही साथ बैटरी कई बार खराब होने लग जाती है.