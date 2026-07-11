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EV Charger Installation: सोसाइटी की पार्किंग में लगवाना चाहते हैं EV चार्जर? क्या हैं नियम, जानें पूरी प्रक्रिया

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या सोसाइटी की पार्किंग में निजी EV चार्जर लगाया जा सकता है? इसके लिए सोसाइटी की परमिशन जरूरी होती है या नहीं? इसके अलावा बिजली का कनेक्शन कैसे मिलेगा और इसके क्या नियम हैं. चलिए इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 11, 2026 7:03:07 PM IST

EV Charger Installation: सोसाइटी की पार्किंग में लगवाना चाहते हैं EV चार्जर? क्या हैं नियम, जानें पूरी प्रक्रिया


EV Charger Installation: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. आज के समय में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम, कम रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता देख लोग ईवी कारों की ओर रुख कर रहे हैं. EV खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल चार्जिंग को लेकर सामने आता है. आमतौर पर लोगों को चार्जिंग स्टेशन को लेकर समस्या होती हैं. इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग को लेकर लोगों को चार्जिंग स्टेशनों पर जाना पड़ता है.

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या सोसाइटी की पार्किंग में निजी EV चार्जर लगाया जा सकता है? इसके लिए सोसाइटी की परमिशन जरूरी होती है या नहीं? इसके अलावा बिजली का कनेक्शन कैसे मिलेगा और इसके क्या नियम हैं. चलिए इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

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क्या है इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया? 

सोसाइटी में ईवी चार्जर लगवाने की प्रक्रिया काफी आसान है. इसे लगवाने के लिए आपको सोसाइटी के मैनेजमेंट से एक परमिशन लेनी होगी ताकि बिना किसी विरोध के चार्जर लगाया जा सके. इसके अलावा बिजली कनेक्शन की जांच कराएं. चार्जर मौजूदा बिजली कनेक्शन से चलेगा या अलग मीटर की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी लेनी जरूरी है. वहीं, आपको इलेक्ट्रिशियन या चार्जिंग कंपनी पार्किंग का निरीक्षण भी कराना चाहिए ताकि इसकी दूरी और सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सके. इसके बाद आपको लोड की क्षमता के हिसाब से MCB, RCCB, अर्थिंग और चार्जर यूनिट लगवानी होगी. 

किन बातों का रखें ध्यान? 

अगर आप अपनी सोसाइटी में ईवी चार्जर लगवाना चाहते हैं तो ऐसे में पहचान पत्र, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), बिजली से जुड़े दस्तावेज और सोसाइटी की परमिशन आदि दिखानी होगी. इसके अलावा सोसाइटी की पार्किंग में चार्जर लगाने का आपका ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा. आपको यह ध्यान रखना है कि ओवरलोडिंग से बचना है साथ ही साथ पानी से सुरक्षित स्थान पर चार्जर लगाएं. अर्थिंग की क्वालिटी को चेक करें साथ ही समय-समय पर वायरिंग की जांच कराते रहें ताकि चार्जर की स्थिति का पता लगता रहे. 

Tags: EV Charger Installation
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