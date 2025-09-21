Apple Watch ने बदल दी हेल्थकेयर की दुनिया, अब कलाई से ही मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर का अलर्ट

Apple ने अपने स्मार्टवॉच यूज़र्स के लिए एक नया और ज़रूरी फीचर पेश किया है. अब Apple Watch हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) का अलर्ट दे सकती है. यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जिन्हें ब्लड प्रेशर की परेशानी है, लेकिन वे समय पर इसका पता नहीं लगा पाते. यह सुविधा watchOS 26 पर उपलब्ध होगी और इसके लिए आपके पास iPhone 11 या उससे नया मॉडल होना ज़रूरी है.

किन Apple Watch मॉडल्स पर मिलेगा फीचर

यह नया हाई ब्लड प्रेशर अलर्ट फिलहाल चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है. इनमें शामिल हैं:

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

फीचर को कैसे करें एक्टिवेट

हर यूज़र इस फीचर को ऑन नहीं कर पाएगा. इसे चालू करने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:

– आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा होनी चाहिए.

– आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए.

– आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस नहीं हुआ हो.

– अगर आप एलिजिबल हैं तो आप iPhone के Health App में जाकर “Heart Section” या “Health Checklist” से इस फीचर को ऑन कर सकते हैं.

कैसे करता है काम

Apple Watch लगातार ब्लड प्रेशर मापती नहीं है. यह अपने Optical Heart Sensor की मदद से आपके हार्टबीट और ब्लड वेसेल्स की मूवमेंट को ट्रैक करती है. इसके बाद एक एल्गोरिद्म डेटा का एनालिसिस करके हाई ब्लड प्रेशर के पैटर्न को पहचानता है. पहले 30 दिन यह केवल बैकग्राउंड में डेटा इकट्ठा करता है और कोई अलर्ट नहीं देता. इसके बाद अगर कोई असामान्य पैटर्न मिलता है तो आपको अलर्ट भेजा जाएगा.

अलर्ट आने के बाद क्या करें

अगर आपको अलर्ट मिलता है तो Apple सलाह देता है कि आप किसी थर्ड-पार्टी ब्लड प्रेशर मॉनिटर से 7 दिनों तक अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड करें और उन्हें Health App में सेव करें. इसके बाद इन रिपोर्ट्स को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना सबसे बेहतर होगा. Apple का कहना है कि इस फीचर से पहले साल में ही लगभग 10 लाख लोगों को अनडायग्नोस्ड हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता चल सकता है. हालांकि, यह फीचर डॉक्टर की मेडिकल जांच का विकल्प नहीं है.