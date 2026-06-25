पलक झपकने से भी तेज! आखिर हादसे के वक्त तुरंत कैसे खुल जाते हैं एयरबैग्स? जानें कैसे बचाता है आपकी जान

How Airbags Work: आज के समय में कार खरीदते समय लोग सिर्फ इंजन, माइलेज और फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं. आजकल सड़क हादसे इतने बढ़ गए हैं कि आपके लिए सुरक्षित कार होना सबसे जरूरी मानी जाती है. अगर आपकी कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे में कार हादसे का शिकार हो सकती है. हालांकि, आज के समय में ज्यादातर कारों में एयरबैग्स दिए जाते हैं. एयरबैग्स हादसे के समय अचानक खुल जाते हैं और ड्राइवर के साथ यात्रियों की भी जान बचा लेते हैं.

एयरबैग्स को खुलने और जान बचाने के लिए पलक झपकने में जितना समय लगता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एयरबैग्स को कैसे पता चलता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है? ये इतनी तेजी से कैसे खुल जाते हैं चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

पलक झपकने से भी तेज कैसे खुलता है एयरबैग?

एयरबैग्स पलक झपकते ही खुल जाते हैं इसके पीछे एक खास टेक्नोलॉजी काम करती है. कार का एक्सीडेंट होते ही एयरबैग्स 10 से 30 मिलीसेकंड के अंदसर ही खुल जाते हैं. दरअसल, जैसे ही ECU को दुर्घटना का संकेत मिलता है, एयरबैग इन्फ्लेटर को सक्रिय कर देता है. इन्फ्लेटर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस तेजी से प्रतिक्रिया करके एयरबैग्स को खोल देते हैं.

दरअसल, आजकल ज्यादातर कारों में एयरबैग में गुआनिडिनियम नाइट्रेट (Guanidinium Nitrate) नाम का एक केमिकल और कॉपर नाइट्रेट मौजूद होता है. यह केमिकल किसीभी चीज से टकराता है तो ऐसे में एक तेज धमाका होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस पैदा होती है और एयरबैग्स फूल जाते हैं ऐसे में यात्री इन एयरबैग्स से टकराता है और उसकी जान बच जाती है.

कितनी तरह के होते हैं एयरबैग्स?

आजकल ज्यादातर कारों में आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पर एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं. पहले कुछ ही गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आते थे, लेकिन आज के समय में बनाई जाने वाली कारों में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं. इन कारों में आपको फ्रंट एयरबैग, साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग, नी एयरबैग, सेंटर एयरबैग मिल जाते हैं. अगर आप नई कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको 6 एयरबैग्स वाली कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए.