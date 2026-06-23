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HONOR X80 Pro Max vs Motorola Edge 70 Fusion: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन है बेस्ट? किसे खरीदना रहेगा सही

हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको काफी बेहतरीन फीचर्स मिल सकते हैं. अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताएंगे. चलिए जानते हैं दोनों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 23, 2026 5:17:16 PM IST

HONOR X80 Pro Max vs Motorola Edge 70 Fusion: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन है बेस्ट? किसे खरीदना रहेगा सही


HONOR X80 Pro Max Vs Motorola Edge 70 Fusion: स्मार्टफोन बाजार में हर महीने नए डिवाइस लॉन्च हो रहे हैं और कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहले से बेहतर फीचर्स ऑफर कर रही हैं. हाल ही में HONOR X80 Pro Max को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया गहै. इस फोन का यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. माना जा रहा है कि इसमें आपको बेहतरीन कैमरे के साथ-साथ कई लेटेस्ट फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं. भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन का मुकाबला Motorola Edge 70 Fusion के साथ किया जा रहा है.

हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको काफी बेहतरीन फीचर्स मिल सकते हैं. अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताएंगे. चलिए जानते हैं दोनों के बारे में. 

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फीचर्स में क्या रहेगा किफायती? 

Honor X80 Pro Max में आपको LTPS AMOLED display दी जा सकती है, जिसमें 120Hz refresh rate का ऑप्शन मिलेगा. इसके साथ ही साथ इसमें आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले और 10000 निट्स पीक ब्राइटनेस भी दी जा सकती है. वहीं, इस फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी मिलती है. दूसरी ओर देखें तो Motorola Edge 70 Fusion में 6.78 इंच की 144Hz 1.5K quad-curved AMOLED display के साथ-साथ 7000mAh की बैटरी और 68W का फास्ट चार्जिग भी मिलती है. इसमें आपको  3 Android OS upgrades भी मिलता है. 

किसमें मिलेगा बेहतर कैमरा? 

Honor X80 Pro Max में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें f/1.88 aperture के साथ ही 10x की डिजिटल जूम कैपेसिटी भी मिलती है. इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा ऑफर किया जा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Motorola Edge 70 Fusion में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYTIA मेन कैमरा, जिसमें OIS भी मिलता है. केवल यही नहीं बल्कि, इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है. 

Tags: HONOR X80 Pro Max
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