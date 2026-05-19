Honor 400 vs Oppo F33: फीचर्स से लेकर बैटरी तक क्या है अंतर? क्या लेना रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट

Honor 400 vs Oppo F33: स्मार्टफोन बाजार में आपको भी तरीके के मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे. कुछ स्मार्टफोन्स सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं, जिनमें अच्छे और दमदार फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन, आपको कोशिश हमेशा यह करनी चाहिए कि आपका फोन फीचर्स, परफॉर्मेंस और पावर के मामले में अच्छा हो. इसके लिए आपको फोन पर बहुत पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है.कुछ ही हजार की कीमत में आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते है, जो वास्तव में आपके लिए काफी किफायती हो.

ऐसे में आप Honor 400 vs Oppo F33 में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ बड़े अंतर के बारे में.

फीचर्स में मिलती है कड़ी टक्कर

दोनों ही स्मार्टफोन्स एक दूसरे को फीचर्स में कड़ी टक्कर देते हैं. Honor 400 में आपको 6.55-inch AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 processor मिलने के अलावा 5300 mAh सिलिकॉन कार्बन की बैटरी भी मिलती है. प्रोसेसर दोनों में ही फास्ट रहते हैं. वहीं, दूसरी तरफ Oppo F33 में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है. इसमें ओक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है. इसमें 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज और इससे ज्यादा स्टोरेज के साथ ही साथ इसमें 7500 mAh की दमदार बैटरी भी मिलती है, जो 100 वॉट सुपरवूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

परफॉर्मेंस में दोनों ही बेहतरीन

Honor 400 में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Oppo F33 में आपको MediaTek Dimensity 6360 Max SoC और 5G की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. इसके अलावा इस फोन में आपको 7,000 mAh की बड़ी बैटरी और 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है.