Honor 400 vs Moto G77: किस स्मार्टफोन में मिलेगी बेहतरीन परफॉर्मेंस? कैमरे में कौन ज्यादा आगे

Honor 400 vs Moto G77: स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल सबसे ज्यादा आता है कि क्या कम कीमत में ऐसा फोन मिल सकता है जो शानदार परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा, के साथ ही साथ उसमें लॉन्ग बैटरी लाइफ भी हो. भारतीय टेक बाजार में ऐसे कई स्मार्टफोन्स लॉन्च होते रहते हैं, जिनमें एक अच्छी क्वालिटी के साथ प्रीमियमनेस भी मिलती है. आज के समय में बाजार में लगातार नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, जिससे सही विकल्प चुनना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है.

अक्सर कई लोग Honor 400 vs Moto G77 के बीच भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों फोनों में से कौन सा स्मार्टफोन उनके लिए बेस्ट रहने वाला है और किसमें ज्यादा दमदार फीचर्स मिलेंगे. चलिए आपको दोनों फोन्स के बीच के कुछ अंतर के बारे में समझाते हैं.

Moto G77 vs Moto G77 फीचर्स में अंतर

Moto G77 में आपको octa-core MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, 6.72 इंच की फुल HD+ LCD और 6.78″ AMOLED स्क्रीन के साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिला ग्लास 7i मिल जाता है. इसके अलावा फोन में में आपको 30W की चार्जिंग और 6W की रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है. वहीं, बात करें अगर Honor 400 की तो इसमें आपको 6.55-inch AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 processor मिलने के अलावा 5300 mAh सिलिकॉन कार्बन की बैटरी भी मिलती है. प्रोसेसर दोनों में ही फास्ट रहते हैं.

कैमरा में कौन रहेगा ज्यादा दमदार?