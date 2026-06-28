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Honda लॉन्च करेगी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, 500 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज, टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई गाड़ी

कंपनी द्वारा नई इलेक्ट्रिक कार को देश के अलग-अलग हिस्सों में टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बारीकी से टेस्ट किया जा सके. माना जा रहा है कि इस कार को साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: June 28, 2026 6:16:59 PM IST

Honda लॉन्च करेगी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, 500 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज, टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई गाड़ी


Honda 0 Alpha: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ी है. भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं. हाल ही में जानी-मानी कार निर्माता कंपनी हॉन्डा भी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Honda 0 Alpha को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी द्वारा फिलहाल इस कार की टेस्टिंग की जा रही है.

कंपनी द्वारा नई इलेक्ट्रिक कार को देश के अलग-अलग हिस्सों में टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बारीकी से टेस्ट किया जा सके. माना जा रहा है कि इस कार को साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. 

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क्या होंगे फीचर्स और लुक? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Honda 0 Alpha में आपको कई बेहतरीन और एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. इस कार में आपको स्लिम वर्टिकल टेल लैंप्स, नियर वर्टिकल टेलगेट के अलावा बेहतरीन ‘Thin, Light and Wise’ डिजाइन मिल जाता है. इस कार में और भी कई एडवांस और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. कार में लंबी ड्राइविंग रेंज की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है. यह कार इस सेगमेंट में आने वाली अन्य कारों को काफी जबरदस्त टक्कर दे सकती है. 

500 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज

बात की जाए अगर Honda 0 Alpha की रेंज की तो यह कार आपको सिंगल या फुल चार्ज में करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज निकालकर दे सकती है. भारतीय ग्राहकों के लिए यह कार एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प माना जा रहा है. माना जा रहा है कि लॉन्च होने के बाद इस कार का मुकाबला Creta EV और Maruti eVitara जैसी गाड़ियों से किया जा सकता है. 

Tags: Honda 0 alpha
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