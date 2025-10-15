Home > टेक - ऑटो > दिवाली से पहले इतनी सस्ती हो गई Honda Shine 125 कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़े, जानिए क्या है वजह

दिवाली से पहले इतनी सस्ती हो गई Honda Shine 125 कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़े, जानिए क्या है वजह

यह बाइक लंबे समय से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह शानदार माइलेज, बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. दिवाली से पहले इस बाइक की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि लोग इसे खरीदने के लिए शोरूम्स पर टूट पड़े हैं.

By: Renu chouhan | Published: October 15, 2025 12:14:04 PM IST

दिवाली से पहले इतनी सस्ती हो गई Honda Shine 125 कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़े, जानिए क्या है वजह

भारत में अगर 125cc सेगमेंट की सबसे पॉपुलर बाइक्स की बात करें तो Honda Shine 125 का नाम सबसे ऊपर आता है. यह बाइक लंबे समय से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह शानदार माइलेज, बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. दिवाली से पहले इस बाइक की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि लोग इसे खरीदने के लिए शोरूम्स पर टूट पड़े हैं.

कीमतों में बड़ी गिरावट- जीएसटी 2.0 का कमाल
Honda Shine 125 का नया 2025 एडिशन इसी साल फरवरी में लॉन्च हुआ था. लेकिन अब GST 2.0 सुधारों के बाद इसकी कीमत में काफी कमी आई है. पहले की तुलना में बाइक की कीमत 7,000 रुपये तक घट गई है. कंपनी के मुताबिक, अब इसका ड्रम वेरिएंट 78,539 रुपये में और डिस्क वेरिएंट 82,898 रुपये में उपलब्ध है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें). कीमतों में आई यह कमी सीधे तौर पर बिक्री पर असर डाल रही है. जहां पहले लोग सोचते थे कि Shine थोड़ी महंगी है, वहीं अब घटती कीमतों की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है.

पुराने और नए दामों में अंतर
अगर पुराने और नए दामों की तुलना करें, तो पहले Shine 125 Drum वेरिएंट की कीमत 85,590 रुपये थी, जो अब घटकर 78,903 रुपये रह गई है. यानी करीब 6,687 रुपये सस्ती हो गई है. वहीं, Disc वेरिएंट की पुरानी कीमत 90,341 रुपये थी, जो अब 83,283 रुपये हो गई है- यानी 7,058 रुपये की बचत. हालांकि, शहर और राज्य के हिसाब से एक्स-शोरूम कीमतों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस
Honda Shine 125 में 123.94cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 10.63 hp पावर और 11 Nm टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूद और आरामदायक राइडिंग का अनुभव देता है. यही कारण है कि यह बाइक ऑफिस, कॉलेज और रोजमर्रा की यात्रा के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है.

लेटेस्ट फीचर्स से लैस है नई Shine 125
2025 एडिशन में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो रियल-टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजिशन और सर्विस रिमाइंडर जैसी जानकारी दिखाता है. इसके अलावा USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं. यह फीचर ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में मदद करता है.

सस्पेंशन और सेफ्टी में भी बेहतरी
शहर की सड़कों के लिए Shine 125 एकदम बेस्ट है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक्स दिए गए हैं, जिससे झटके कम महसूस होते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में 240mm फ्रंट डिस्क या ड्रम ब्रेक और CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ 130mm रियर ड्रम ब्रेक शामिल हैं. बाइक में 18-इंच अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं, जो सड़क पर बेहतर ग्रिप प्रदान करते हैं.

साइज और वजन
Honda Shine 125 की लंबाई 2,046mm, चौड़ाई 741mm, ऊँचाई 1,116mm है. इसका व्हीलबेस 1,285mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 162mm और कर्ब वेट 113 किलो है. सीट की ऊंचाई 791mm रखी गई है और इसमें 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है — यानी लंबी राइड्स के लिए एकदम बढ़िया बाइक.

दिवाली से पहले इतनी सस्ती हो गई Honda Shine 125 कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़े, जानिए क्या है वजह

