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रॉयल एनफील्ड की छुट्टी करने आई Honda Rebel 300 और 500! बिना क्लच दबाए बदलेंगे गियर; जानें फीचर्स और क्या है खास

Honda ने भारत में अनवील कीं Rebel 300 और Rebel 500! बिना क्लच दबाए गियर बदलने वाली E-Clutch तकनीक और भारत में बनने से मिलेगी किफायती कीमत. जानें डिटेल्स.

By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 2:04:53 PM IST

Honda ने भारत में अनवील कीं Rebel 300 और Rebel 500!
Honda ने भारत में अनवील कीं Rebel 300 और Rebel 500!


Honda Rebel 300 और Rebel 500 भारत में हुई अनवेल्ड: लोकल मैन्युफैक्चरिंग और E-Clutch तकनीक के साथ आएंगी ये क्रूजर बाइक्स
होंडा ने भारतीय बाजार के लिए एक साथ 10 मोटरसाइकिलों का खुलासा किया है, जिनमें नए और मौजूदा दोनों तरह के मॉडल शामिल हैं. हालांकि, इस पूरी रेंज में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बाइक्स Rebel 300 और Rebel 500 हैं.

इससे पहले Rebel 500 भारत में CBU के तौर पर 5.12 लाख रुपये की कीमत में बिकती थी. लेकिन अब होंडा इन दोनों मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन भारत में ही करने जा रही है. मेक-इन-इंडिया होने की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि शोरूम में पहुंचते ही इनकी कीमतें काफी आक्रामक और किफायती होंगी.

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मुख्य आकर्षण (Key Highlights)

  • E-Clutch वेरिएंट्स: दोनों बाइक्स standard और E-Clutch वेरिएंट्स में उपलब्ध होंगी.
  • इंजन क्षमता: Rebel 300 में 286cc सिंगल-सिलेंडर और Rebel 500 में 471cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा.
  • भारत के लिए स्पेशल अपडेट: इंटरनेशनल मॉडल के LCD डिस्प्ले की जगह नया circular TFT डिस्प्ले दिया गया है.
  • अप्रोचेबल राइडिंग: सिर्फ 690mm की कम सीट हाइट के साथ आरामदायक क्रूज़िंग एक्सपीरियंस.

बॉबर स्टाइल डिजाइन और कम्फर्ट

एक ही फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से Rebel 300 और Rebel 500 दोनों में सिग्नेचर ‘बॉबर-स्टाइल’ क्रूजर डिजाइन देखने को मिलता है. इसमें टीयरड्रॉप-शेप (आंसुओं के आकार का) फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलाइट, टू-पीस सीट और एक छोटा, स्टबी एग्जॉस्ट दिया गया है.

दोनों बाइक्स की सीट हाइट महज 690mm है, जो इन्हें भारतीय सड़कों पर सबसे आसानी से राइड की जाने वाली क्रूजर बाइक्स में से एक बनाती है. कम सीट हाइट, सीधे हैंडलबार और आगे की तरफ सेट किए गए फुटपेग्स मिलकर राइडर को एक बेहद रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन देते हैं.

  • सस्पेंशन: फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.
  • टायर साइज: दोनों बाइक्स में 130/90-16 (फ्रंट) और 150/80-16 (रियर) टायर दिए गए हैं.
  • वजन: Rebel 300 का कर्ब वेट 172 किग्रा है, जबकि Rebel 500 का वजन 191 किग्रा है.

इंजन परफॉर्मेंस और E-Clutch तकनीक

मॉडल इंजन पावर टॉर्क गियरबॉक्स
Rebel 300 286cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड ~30hp 27.5Nm 6-स्पीड
Rebel 500 पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड 46hp @ 8,500rpm 43.3Nm @ 6,000rpm 6-स्पीड

दोनों मोटरसाइकिलों को Standard और E-Clutch वेरिएंट्स में उतारा जाएगा. होंडा का नया E-Clutch सिस्टम राइडर को बिना क्लच लीवर दबाए गियर शिफ्ट करने की सुविधा देता है. खास बात यह है कि राइडर अगर चाहें, तो अपनी मर्जी से जब भी चाहें मैन्युअल क्लच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

फीचर्स: सिंपल लुक और भारत-स्पेसिफिक TFT डिस्प्ले

फीचर्स के मामले में होंडा ने इन दोनों बाइक्स को ज्यादा उलझाया नहीं है और इनके ओल्ड-स्कूल क्रूजर मिजाज को बरकरार रखा है. इनमें राइडिंग मोड्स या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे भारी-भरकम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ड्यूअल-चैनल ABS standard मिलता है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत-स्पेसिफिक Rebel 300 और Rebel 500 में एक नया सर्कुलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार वाले मॉडल्स में मिलने वाले LCD यूनिट को रिप्लेस करता है. यह डिस्प्ले खास तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मॉडल्स के लिए तैयार किया गया है.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

होंडा ने फिलहाल दोनों मोटरसाइकिलों की आधिकारिक कीमतों और लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर असेंबल होने की वजह से इनकी कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. आने वाले हफ्तों में कंपनी इनकी कीमतों और डिलीवरी से जुड़ी जानकारियां साझा करेगी.

Tags: honda
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