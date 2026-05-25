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Honda Hness CB350 vs Kawasaki KLX230: पावर से परफॉर्मेंस तक किसमें कितना है दम? जानें दोनों में अंतर

Honda Hness CB350 vs Kawasaki KLX230: किसी भी बाइक को खरीदने से पहले आपको उसकी परफॉर्मेंस, इंजन और माइलेज आदि की जानकारी ले लेनी चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों की कीमत, फीचर्स और माइलेज आदि में क्या अंतर है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 25, 2026 2:12:01 PM IST

Honda Hness CB350 vs Kawasaki KLX230: पावर से परफॉर्मेंस तक किसमें कितना है दम? जानें दोनों में अंतर


Honda Hness CB350 vs Kawasaki KLX230: स्पोर्ट्स बाइक का चलन और क्रेज लोगों में आज से नहीं बल्कि, लंबे समय से रहा है. पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स के साथ-साथ एडवेंचर बाइकें भी काफी ट्रेंड में आई हैं. स्पोर्ट्स बाइक का शौक रखने वाले बहुत से लोग honda hness cb350 को पसंद करते हैं. इस बाइक का सीधा मुकाबला Kawasaki KLX230 से किया जाता है. अगर आप 200 से लेकर 350 सीसी इंजन के साथ कोई बाइक लेना चाहते हैं तो दोनों ही बाइकें आपके लिए किफायती और बेस्ट रहने वाली हैं.

किसी भी बाइक को खरीदने से पहले आपको उसकी परफॉर्मेंस, इंजन और माइलेज आदि की जानकारी ले लेनी चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों की कीमत, फीचर्स और माइलेज आदि में क्या अंतर है.

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Honda Hness CB350 vs Kawasaki KLX230: फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

honda hness cb350 में आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ-साथ फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप और स्लिपर क्लच भी मिल सकता है. इस बाइक में आपको Honda Selectable Torque Control (HSTC) के अलावा Honda Smartphone Voice Control (HSVCS) भी दिया जाता है. वहीं, Kawasaki KLX230 में आपको  स्विचेबल एबीएस के साथ लाइटवेट परेरिमीटर फ्रेम भी देखने के लिए मिल जाता है. केवल यही नहीं, बल्कि इस बाइक में आपको एक बड़ी एलईडी स्क्रीन का भी विकल्प दिया जाता है. फीचर्स में दोनों ही बाइकें काफी शानदार हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

Honda CB350 H’ness में आपको 348.36cc का एयर लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है. यह बाइक 21 PS की पावर देने के अलावा 30 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इसमें आपको 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Kawasaki KLX230 में 233 cc का एयर-कूल्ड इंजन है जो 19 hp पावर देता है. ऑफरोडिंग के लिहाज से यह बाइक काफी बेहतरीन मानी जाती है. इस बाइक में आपको एक बेहतरीन स्पीड भी देखने के लिए मिल जाती है. इसमें आपको बेहतर माइलेज का भी ऑप्शन दिया जाता है. 

ये भी पढ़ें: Kawasaki W800 vs Jawa 42: पावर से परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? किसमें मिलेगी दमदार पावर

Tags: honda hness cb350
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