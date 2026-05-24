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Honda Elevate vs Toyota Hyryder फीचर्स, इंजन और कीमत में किसे खरीदना किफायती, कौन है वैल्यू फॉर मनी कार

दोनों कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर देते हैं. अगर आप फैमिली यूज के लिए कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 24, 2026 7:31:11 PM IST

Honda Elevate vs Toyota Hyryder फीचर्स, इंजन और कीमत में किसे खरीदना किफायती, कौन है वैल्यू फॉर मनी कार


Honda Elevate vs Toyota Hyryder: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों का दबदबा पिछले कई सालों से बना हुआ है. इन कारों को सेडान कीस तुलना में काफी पसंद किया जाता है. अगर आप एक नई कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में कंफर्ट से लेकर फीचर्स और परफॉर्मेंस तक का ध्यान रखना चाहिए. हालांकि, इसके लिए मार्केट में कई सारे विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में कई लोग फेसलिफ्ट कारें लेना चाहते हैं. मिड या कॉम्पैक्ट साइस एसयूवी लेना चाहते हैं तो ऐसे में Honda Elevate vs Toyota Hyryder में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर देते हैं. अगर आप फैमिली यूज के लिए कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.  

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Honda Elevate vs Toyota Hyryder फीचर्स में तुलना 

Honda Elevate की तो इस कार में LED हेडलैंप्स, DRL स्ट्रिप और कार प्ले का फीचर दिया गया है. इसके अलावा इस कार में आपको 10.25 इंच की टचस्क्रीन के साथ ही सेफ्टी के तौर पर ADAS का भी फीचर दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Toyota Hyryder में आपको कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है. इसके अलावा कार में 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

Honda Elevate की तो यह कार आपको 1.5L i-VTEC के पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जो 119 BHP की पावर देने के साथ-साथ 145 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी ओर Hyundai Creta 113 bhp की पावर देने के साथ-साथ 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. यह कार आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ देखने के लिए मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है.

Tags: Honda Elevate
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