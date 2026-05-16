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Honda Elevate vs Toyota Hyryder: लेना चाहते हैं बड़े साइज की Compact SUV? किसे लेना रहेगा बेस्ट, क्या है वेल्यू फॉर मनी

इस सेगमेंट 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ टोयोटा की Toyota Hyryder भी इससे कड़ी टक्कर लेती है. भारत में सफारी को एक टिकाऊ और दमदार SUV कार मानी जाती है. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलता है.

By: Kunal Mishra | Published: May 16, 2026 6:53:18 PM IST

Honda Elevate vs Toyota Hyryder: लेना चाहते हैं बड़े साइज की Compact SUV? किसे लेना रहेगा बेस्ट, क्या है वेल्यू फॉर मनी


Best SUV in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Compact SUVs को बेस्ट और एक ऐसी कार माना जाता है. इन कारों में आपको बेहतर फीचर्स के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल जाती है. इन कारों में आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है. कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों को आप रफ-टफ तरीके से चलाने के साथ ही ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें से एक है Honda Elevate, जो लंबे समय से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि, लुक्स के मामले में सफारी की कोई टक्कर नहीं है.

इस सेगमेंट 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ टोयोटा की Toyota Hyryder भी इससे कड़ी टक्कर लेती है. भारत में सफारी को एक टिकाऊ और दमदार SUV कार मानी जाती है. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलता है. 

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फीचर्स में कौन है ज्यादा दमदार?

Honda Elevate की तो इस कार में LED हेडलैंप्स, DRL स्ट्रिप और कार प्ले का फीचर दिया गया है. इसके अलावा इस कार में आपको 10.25 इंच की टचस्क्रीन के साथ ही सेफ्टी के तौर पर ADAS का भी फीचर दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Toyota Hyryder में कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ के अलावा 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलते हैं, जो काफी बेहतरीन माने जाते हैं. इस कार को काफी जबरदस्त माना जाता है. 

किसमें मिलेगी ज्यादा परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें अगर Honda Elevate की तो यह कार आपको 1.5L i-VTEC के पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जो 119 BHP की पावर देने के साथ-साथ 145 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, बात करें अगर Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. हालांकि, देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही कारें काफी अच्छी हैं. 

Tags: Best SUV cars
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