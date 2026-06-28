लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? Honda Elevate vs Tata Safari में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

Honda Elevate vs Tata Safari: भारतीय SUV बाजार में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है. अब लोग केवल दमदार इंजन या आकर्षक डिजाइन ही नहीं, बल्कि बेहतर सेफ्टी, आधुनिक फीचर्स, आरामदायक केबिन और शानदार ड्राइविंग अनुभव वाली SUVs को प्राथमिकता दे रहे हैं. यही कारण है कि मिड-साइज और फुल-साइज SUV सेगमेंट में डिमांड लगातार बढ़ रही है. अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Honda Elevate और Tata Safari दो ऐसे मॉडल हैं जो अपनी-अपनी खूबियों के कारण ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करते हैं.

हालांकि, दोनों SUVs अलग-अलग सेगमेंट में आती हैं, लेकिन दोनों ही अपने सेगमेंट की काफी दमदार एसयूवी मानी जाती हैं. आप दोनों की तुलना करके कोई भी एसयूवी ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Honda Elevate आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो 119 bhp की पावर देने के साथ 145 nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, इस कार में आपको 16.92 की शानदार माइलेज भी मिल जाती है. दूसरी तरफ देखा जाए तो Tata Safari में आपको फ्रंट में LED DRLs मिलने के साथ ही प्रीमियम कैबिन भी मिलता है, जो इस कार के लुक को और ज्यादा शानदार बनाता है. इस कार में आपको LED daytime running light (DRL) के साथ-साथ 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं.

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Honda Elevate में आपको LED हेडलैंप्स, DRL स्ट्रिप और कार प्ले का फीचर ऑफर किया जाता है. वहीं, कार में आपको 10.25 इंच की टचस्क्रीन के साथ ही सेफ्टी के तौर पर ADAS का भी फीचर दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Tata Safari में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है साथ ही वहीं, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. डीजल में यह कार आपको 170 PS की पावर देने के साथ 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है.