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Honda elevate facelift vs Maruti Brezza Facelift: फैमिली के लिए लेना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी कार? फीचर्स से माइलेज तक क्या रहेगी बेस्ट

अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए Honda elevate facelift vs Maruti Brezza Facelift दोनों ही गाड़ियां काफी बेहतर रहेंगी. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 9:00:56 PM IST

Honda elevate facelift vs Maruti Brezza Facelift: फैमिली के लिए लेना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी कार? फीचर्स से माइलेज तक क्या रहेगी बेस्ट


Honda elevate facelift vs Maruti Brezza Facelift: फैमिली के लिए नई कार खरीदने का फैसला सिर्फ कीमत देखकर करना आसान नहीं होता. कार खरीदते समय बजट के साथ-साथ फीचर्स, माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस जैसी कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. खासकर भारतीय परिवारों के बीच SUV सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हुआ है, जहां ग्राहक ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक होने के साथ-साथ लंबे सफर में भी आरामदायक हो.
अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए Honda elevate facelift vs Maruti Brezza Facelift दोनों ही गाड़ियां काफी बेहतर रहेंगी. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में. 

फीचर्स में कौन रहेगी ज्यादा बेस्ट? 

Honda elevate facelift में आपको अपडेटेड 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है. इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम के अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले का भी फीचर दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ बात करें अगर Maruti Brezza Facelift की तो इस कार में आपको 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी जाती हैं. माना जा रहा है कि ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको हाइवे पर आरामदायक क्रूजिंग का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. 

परफॉर्मेंस और पावर में कौन कैसा? 

Honda elevate facelift में आपको पहले की तरह ही 1.5-लीटर 4-सिलेंडर ‘i-VTEC’ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और स्मूद CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. वहीं, ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 103 bhp की पावर मिलने के साथ ही 137 Nm का टॉर्क भी मिलता है. हालांकि, पावर और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही कारें काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.

Tags: Honda elevate facelift
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