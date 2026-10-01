Honda elevate facelift: शुरू हुई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की बुकिंग, इतने रुपये में कर सकते हैं रिजर्व, 360 डिग्री कैमरा के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स

Honda elevate facelift: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के नए फेसलिफ्ट मॉडल की प्री-लॉन्च की शुरुआत कर दी है. ग्राहक इस कार की बुकिंग शुरु होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अभी तक यह कार भारतीय ऑटोमोबाल बाजार में नहीं उतारी गई है. लेकिन, कंपनी होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को 6 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च करने जा रही है. ग्राहक लॉन्च से पहले इसे देशभर के डीलरशिप पर जाकर 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं.

आप इसे किसी भी अधिकृत होंडा डीलरशिप से ले सकते हैं. नई एलिवेट को बोल्ड और स्टाइलिश डिजाइन के साथ पेश किया जा रहा है, जो पुरानी से काफी अलग है. इस कार में पहले के मुकाबले काफी बदलाव किए गए हैं.

फेसलिफ्ट में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

नए फेसलिफ्ट के इंटीरियर को पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बना दिया गया है. इस कार में आपको अपडेटेड 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है. इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम के अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले का भी फीचर दिया गया है. इस कार में आपको सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं.

21000 रुपये में करें बुक