Home > टेक - ऑटो > Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा

Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा

इस सेगमेंट में Honda City और Hyundai Verna ने काफी लोकप्रियता बटोरी है और मार्केट में एक बड़ी पहचान भी बनाई है. दोनों ही कारें सेगमेंट में बेस्ट और भरोसेमंद मानी जाती हैं. आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 9, 2026 10:33:55 PM IST

Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा


Honda City vs Hyundai Verna Comparision: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मिड-साइज सेडान सेगमेंट की लोकप्रियता आज भी बरकरार है. सेडान कारों में भी आपको एक से बढ़कर एक फीचर्स और परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है. यही कारण है कि जो ग्राहक स्टाइल और प्रीमियम फीचर्स के साथ ही लंबी और आकर्षक डिजाइन की मांग करते हैं उन्हें आमतौर पर सेडान कारें ज्यादा पसंद आती हैं.

इस सेगमेंट में Honda City और Hyundai Verna ने काफी लोकप्रियता बटोरी है और मार्केट में एक बड़ी पहचान भी बनाई है. दोनों ही कारें सेगमेंट में बेस्ट और भरोसेमंद मानी जाती हैं. आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. 

You Might Be Interested In

किस कार में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Honda City में आपको ऐप्पल कार प्ले और Android Auto के साथ ही साथ 8 इंच की टचस्क्रीन दी जाती है. केवल यही नहीं बल्कि, इस कार में आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम और 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी मिलते हैं. दीसरी तरफ देखा जाए तो Hyundai Verna में आपको लेवल 2 ADAS के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है. इस कार में आपको 7 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) के साथ-साथ फंर्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं. 

पावर के मामले में कौन रहेगा ज्यादा आगे? 

Honda City में आपको 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 121 PS की पावर निकालने के साथ 145 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 506 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Hyundai Verna में आपको 1.5 लीटर के टर्बो GDi पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 160 PS की पावर देने के साथ 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Tags: Honda City
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा
Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा
Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा
Honda City vs Hyundai Verna: स्टाइल, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन सी सेडान रहेगी बेस्ट? किसपर लगाएं अपना पैसा