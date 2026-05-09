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Honda CB350 H’ness vs Bajaj Dominar 350: किस बाइक में मिलेंगे कौन से फीचर्स? पावर के मामले में क्या रहेगी बेस्ट

दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की न केवल दमदार बल्कि, ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ बड़े अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 9, 2026 5:02:14 PM IST

Honda CB350 H’ness vs Bajaj Dominar 350: किस बाइक में मिलेंगे कौन से फीचर्स? पावर के मामले में क्या रहेगी बेस्ट


Honda CB350 H’ness vs Bajaj Dominar 350: बाइक केवल एक जरूरत ही नहीं है बल्कि, लोगों में देखे जाने वाला एक जुनून और क्रेज भी है. कुछ लोग नॉर्मल बाइक लेते हैं तो वहीं कुछ एडवेंचर और स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन होते हैं. अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हैं और आपको उसकी ज्यादा डिटेल नहीं पता है तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. इस लेख के माध्यम से हम आपको स्पोर्ट्स बाइक के बारे में विस्तार से बताएंगे. अगर आप एक किफायती स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं ऐसे में Honda CB350 H’ness vs Bajaj Dominar 350 में से किसी को भी ले सकते हैं.

दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की न केवल दमदार बल्कि, ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ बड़े अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में ज्यादा आगे कौन?

अगर आप फीचर्स देखकर बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में दोनों ही बाइकें बेस्ट हो सकती हैं, लेकिन दोनों के बारे में जान लेना बेहतर रहेगा. Honda CB350 H’ness में ड्यूल चैनल ABS के साथ फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप और स्लिपर क्लच भी मिलता है. इस बाइक में Honda Selectable Torque Control (HSTC) के अलावा Honda Smartphone Voice Control (HSVCS) भी दिया जाता है. दूसरी तरफ Bajaj Dominar 350 में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे रेन, रोड, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड मिलते हैं. इस बाइक में Dual-channel ABS और डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल कंसोल भी मिलता है. 

परफॉर्मेंस की तुलना 

Honda CB350 H’ness में 348.36cc का एयर लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है साथ ही यह बाइक 21 PS की पावर देती है और इसका दमदार इंजन 30 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है यह बाइक 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आती है. Bajaj Dominar 350 में 349.13cc का सिंगल इंजन मिलता है. इसमें 39-40.6 PS की पावर मिलने के अलावा 33.2 Nm का टॉर्क भी मिलता है.

Tags: Bajaj Dominar 350
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