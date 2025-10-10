CB1000 Hornet से भी पावरफुल! जानिए क्या खास है Honda की नई CB1000F में, फीचर्स फाड़ देंगी आंखें..!

Honda CB1000F : Honda ने अपनी नई CB1000F मोटरसाइकिल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. कुछ महीने पहले इस बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया गया था, जिसे अब कंपनी ने प्रोडक्शन वर्जन में बदलकर बाजार में उतारा है. ये बाइक CB1000 Hornet के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह से क्लासिक और रेट्रो लुक के साथ तैयार किया गया है. साथ ही, इसमें मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं ताकि ये एक अलग और बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस दे सके. आइए जानते हैं इस नई बाइक के बारे में विस्तार से.

Honda CB1000F Engine : पावरफुल इंजन और मैकेनिकल सुधार

नई Honda CB1000F में 1,000cc का 4-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो पहले CBR1000RR Fireblade (2017 मॉडल) में इस्तेमाल होता था. इस इंजन में कई सुधार किए गए हैं जैसे कि नए कैमशाफ्ट, बदल हुआ एयरबॉक्स और नया 4-2-1 एग्जॉस्ट सिस्टम. ये इंजन 123.7 हॉर्सपावर की पावर और 103 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जिससे बाइक में दमदार परफॉर्मेंस मिलती है.

गियरबॉक्स में भी बदलाव हुआ है. पहले और दूसरे गियर को छोटा किया गया है जबकि तीसरे से छठे गियर को लंबा रखा गया है, जिससे हाईवे पर बाइक चलाने में आराम और एफिशिएंसी बढ़ती है.

Honda CB1000F Design : शानदार डिजाइन

CB1000F में CB1000 Hornet जैसा मेन फ्रेम दिया गया है, लेकिन साथ में एक नया सबफ्रेम भी डिजाइन किया गया है. बाइक की सीट हाइट 795mm है, जो Hornet से 14mm कम है, इसलिए ये ज्यादा आरामदायक महसूस होती है. बाइक का फुल टैंक वजन 214 किलो है और इसमें 16 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

सस्पेंशन के लिए Showa का एडजस्टेबल सेटअप इस्तेमाल हुआ है, जिसमें फ्रंट में 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक है. ब्रेकिंग के लिए डुअल 310mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, जो अच्छी ब्रेकिंग पावर प्रदान करते हैं.

Honda CB1000F Features : माडर्न फीचर्स के साथ रेट्रो लुक

जहां बाइक का लुक क्लासिक और रेट्रो स्टाइल में है, वहीं इसके फीचर्स पूरी तरह से मॉडर्न हैं. बाइक में 5-इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले लगा है, जो साफ और उपयोग में आसान है. की-लेस इग्निशन सिस्टम भी दिया गया है, जिससे चाबी के बिना बाइक को स्टार्ट किया जा सकता है.

LED हेडलाइट और टेललाइट बाइक की सुंदरता और सेफटी दोनों बढ़ाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पैकेज में तीन प्रीसेट राइडिंग मोड्स- Sport, Standard, Rain और दो कस्टम मोड्स User 1 और User 2 शामिल हैं. इसके अलावा डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग सेटिंग्स, और ऑप्शनल बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी उपलब्ध है.

Honda CB1000F Price : कीमत और उपलब्धता

Honda CB1000F को तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है Silver/Blue, Silver/Black, और Black/Red. जापान में इसकी कीमत लगभग 1,397,000 येन (करीब ₹8.11 लाख) रखी गई है, जो CB1000 Hornet से थोड़ी ज्यादा हैय भारत में इसे आने वाले समय में लॉन्च किया जा सकता है.