Home > टेक - ऑटो > लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट

लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट

दोनों ही कारें सेगमेंट की बेस्ट और काफी किफायती मानी जाती हैं. दोनों ही एक बेस्ट माइलेज और हाई परफॉर्मेंस वाली कारें हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 14, 2026 9:18:28 PM IST

लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट


Honda Amaze vs Tata Tigor: भारत में कार खरीदना सिर्फ एक वाहन खरीदना नहीं, बल्कि परिवार की जरूरतों को देखते हुए एक बड़ा फैसला होता है. खासकर जब बात पहली कार या फैमिली कार की हो, तो ग्राहक ऐसे मॉडल की तलाश करते हैं जो आरामदायक होने के साथ ही साथ स्पेस में भी अच्छी हो. यही वजह है कि बजट सेडान सेगमेंट आज भी भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है. अगर आप किसी कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Honda Amaze और Tata Tigor में से किसी एक ले सकते हैं.

दोनों ही कारें सेगमेंट की बेस्ट और काफी किफायती मानी जाती हैं. दोनों ही एक बेस्ट माइलेज और हाई परफॉर्मेंस वाली कारें हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में. 

You Might Be Interested In

फीचर्स के मामले में कौन बेहतर?

Honda Amaze में आपको 1199 सीसी का 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी ओर Tata Tigor में आपको 7 इंच का टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले और ड्यूल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं. इसके साथ ही इस कार में आपको ABS के साथ ही साथ सिटी और स्पोर्ट्स जैसे दो ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं. हालांकि, देखा जाए तो दोनों ही कारें काफी अच्छी और किफायती मानी जाती हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

Honda Amaze में आपको 1199 सीसी का 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Tata Tigor में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 114 PS की पावर देने के साथ ही साथ 150 nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसके साथ ही कार में 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स आते हैं.

Tags: Tata Tigor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026

कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

June 14, 2026

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026
लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट
लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट
लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट
लेना चाहते हैं फैमिली कार? Honda Amaze और Tata Tigor में से किसमें मिलेगा ज्यादा स्पेस और कंफर्ट