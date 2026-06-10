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दमदार फीचर्स और बेहतरीन लुक्स के साथ भारत में लॉन्च होगा Honda ADV160, कई प्रीमियम स्कूटर्स को देगा टक्कर

माना जा रहा है कि यह स्कूटर काफी फीचर्स से लैस रहेगा. ADV160 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्कूटर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 6:17:10 PM IST

दमदार फीचर्स और बेहतरीन लुक्स के साथ भारत में लॉन्च होगा Honda ADV160, कई प्रीमियम स्कूटर्स को देगा टक्कर


Honda ADV160 Specifications: भारतीय दोपहिया बाजार में पिछले कुछ साल में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. पहले जहां स्कूटर को केवल शहरों में रोजमर्रा के सफर का साधन माना जाता था, वहीं, अब ग्राहक लोग स्कूटर को काफी अच्छा वाहन मानते हैं. अब लोग स्कूटर्स में न केवल लुक देखते हैं बल्कि, कंफर्ट और माइलेज भी देखते हैं. आज के समय में स्कूटर लंबी दूरी की यात्रा और खराब सड़कों पर भी बेहतर प्रदर्शन देते हैं. हाल ही में Honda ADV160  को लेकर ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल काफी तेज है. इस स्कूटर को अगले साल यानि साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है.

माना जा रहा है कि यह स्कूटर काफी फीचर्स से लैस रहेगा. ADV160 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्कूटर के बारे में. 

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Honda ADV160 में कैसे मिलेंगे फीचर्स?

Honda ADV160 में आपको फ्रंट व्हील ABS के साथ ही साथ मस्कुलर स्टाइलिंग और Honda V-Matic™ Transmission मिल जाता है. इस स्कूटर में आपको लाइट ऑफ रोडिंग और अडजस्टेबल विंडस्क्रीन के साथ-साथ एलईडी लाइटिंग की भी सुविधा मिल जाती है. इसमें आपको हॉन्डा स्मार्ट की मिल जाती है, जोकि वाकई में काफी कारगर मानी जाती है. इस स्कूटर में आपको 157cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है. यह इंजन आपको 16 PS  की पावर देने के साथ ही साथ 15 Nm का टॉर्क भी जनरेट करके देता है. जोकि काफी अच्छा और सेगमेंट में अलग माना जाता है. 

कब लॉन्च होगा Honda ADV160?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूटर के लॉन्च होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि Honda ADV160 को साल 2026 के आखिर में या फिर 2027 के शुरुआत में लॉन्च किय जा सकता है. इसे लॉन्च करने के लिए कंपनी अपनी तैयारियों में जुटी है. इस स्कूटर में आपको 8.1 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलने के साथ ही साथ 780 mm की सीट हाइट भी मिल जाती है. 

Tags: Honda ADV160
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