Honda Activa vs TVS Jupiter: किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? परफॉर्मेंस में कौन किससे ज्यादा आगे

Honda Activa vs TVS Jupiter: अक्सर लोग स्कूटर को एक फायदेमंद और किफायती विकल्प मानते हैं. दरअसल, स्कूटर लेना कुछ मामलों में अच्छा और वैल्यू फॉर मनी भी हो सकता है. अगर आप एक ऐसा वाहन देख रहे हैं, जिसपर कुछ सामान लेकर भी यात्रा कर सकें तो ऐसे में स्कूटर आपके लिए बेस्ट रह सकता है. ऐसे में Honda Activa vs TVS Jupiter में से किसी एक को लिया जा सकता है. दोनों ही स्कूटर काफी पुराने और किफायती माने जाते हैं.

कम मेनटेनेंस में आप एक बेहतर स्कूटर ले सकते हैं. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं इनके बारे में. चलिए जानते हैं दोनों स्कूटरों के बीच के कुछ अंतर के बारे में.

किसके फीचर्स ज्यादा दमदार?

देखा जाए तो फीचर्स दोनों में ही अच्छे मिलते हैं. Honda Activa मेें आपको Smart Key, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के अलावा कॉम्बी-ब्रेक सिस्टम (CBS) का फीचर मिलता है. इसके अलावा आपको इस स्कूटर में 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, बात करें अगर TVS Jupiter की तो इसमें आपको LCD डिस्प्ले, SmartXonnect Bluetooth की कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है. इसमें आपको LED हेडलैंप्स का भी ऑप्शन भी मिल जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

Honda Activa में आपको दो वैरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें एक 109.51cc का इंजन होता है तो वहीं, दूसरा Activa 125 में 123.92cc का इंजन मिलता है. परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही इंजन काफी किफायती रहते हैं. दोनों में आपको CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, TVS Jupiter में आपको 113.3cc का इंजन मिल जाता है और यह 9.8 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है.