Honda Activa 125 vs Suzuki Access: कौन है सस्ता और बेहतर? जानिए GST 2.0 के बाद दोनों स्कूटर्स की नई कीमतें

Honda Activa 125 vs Suzuki Access: भारत में स्कूटर्स का बाजार लगातार बढ़ रहा है, और अब GST 2.0 लागू होने के बाद दो लोकप्रिय 125cc स्कूटर – Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 के दामों में बदलाव हुआ है। GST 2.0 के तहत 350cc से कम इंजन वाले सभी टू-व्हीलर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिला है, क्योंकि अब इन वाहनों की कीमतों में ₹10,000 तक की कमी आई है।

त्योहार के सीजन से पहले यह कदम ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। अब देखते हैं कि Activa 125 और Suzuki Access में से कौन ज्यादा फायदेमंद है।

Honda Activa 125: अब पहले से ₹8,000 तक सस्ती। Honda Activa 125 अब दो वेरिएंट्स में मिलती है:- DLX वेरिएंट: ₹88,339 और H-Smart वेरिएंट: ₹91,983. GST लागू होने से पहले टॉप वेरिएंट की कीमत ₹1 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। यानी अब इस पर करीब ₹8,259 तक की कटौती हुई है।

इंजन और फीचर्स:

123.9cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन, पावर: 8.4hp, टॉर्क: 10.5Nm. अब इसमें नया TFT डिस्प्ले और इमिशन अपडेट भी शामिल है।

Honda Activa 125 अब भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटरों में से एक है, और इसका भरोसेमंद इंजन इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

Suzuki Access 125: ₹8,500 तक सस्ता और ज्यादा वेरिएंट्स में उपलब्ध। Suzuki Access अब पहले से ₹8,523 तक सस्ती हो गई है। यह चार वेरिएंट्स में मिलती है –

नई कीमतें (एक्स-शोरूम, दिल्ली): – ₹77,284 से शुरू होकर ₹93,877 तक। पहले कीमतें ₹84,000 से ₹1.02 लाख के बीच थीं। यानी अब कीमत में ₹7,000 से ₹8,500 तक की कमी आई है।

इंजन और फीचर्स:

124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन, पावर: 8.4hp, टॉर्क: 10.2Nm, नई LED हेडलाइट्स, टेललाइट्स और अपग्रेडेड चेसिस। इसका नया डिज़ाइन इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है

बेस वेरिएंट में Suzuki Access 125 ₹11,000 सस्ती है, लेकिन इसमें ड्रम ब्रेक्स और स्टील व्हील्स हैं। वहीं, Activa 125 H-Smart वेरिएंट में बेहतर डिजिटल फीचर्स और Honda की भरोसेमंद क्वालिटी मिलती है। अगर आप बजट में एक रिलायबल स्कूटर चाहते हैं, तो Access 125 अच्छा विकल्प है। लेकिन प्रीमियम और स्मार्ट फीचर्स के लिए Activa 125 ज्यादा परफेक्ट रहेगी।